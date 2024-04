Voglio vincere con la Rossa: Hamilton non basta, stavolta arriva lui | La Ferrari prende un altro ex rivale

La Ferrari prepara la squadra per vincere la prossima stagione: insieme ad Hamilton, arriva un altro colpo dalla rivale

Il dominio di Max Verstappen nella nuova stagione di Formula 1 continua incondizionatamente. Ennesima prova al Gran Premio in Cina senza rivali, dimostrando la sua ovvia superiorità con 13 secondi di distacco dalla seconda posizione in appena 26 giri dopo la ripartenza della Safety car.

Se considerassimo i 56 giri totali e facessimo una media, avrebbe ottenuto circa 30 secondi dall’inseguitore, che a sorpresa è stato Lando Norris, autore di un’ottima gara ed in grado di superare, seppur grazie alla Safety Car, Sergio Perez, acciuffando la seconda posizione.

Chi non ha mai veramente dato l’impressione di poter raggiungere i gradini alti del podio è stata la Ferrari, già in difficoltà nelle qualifiche e dalla quale ci si aspettava di più in gara, nella quale ha dimostrato di perdere in curva, con Leclerc e Sainz che hanno rispettivamente terminato quarto e quinto in classifica.

Un problema quasi opposto rispetto allo scorso anno dove la Rossa aveva poca cura dell’usura dei pneumatici, con quest’ultimi che hanno avuto difficoltà a riscaldarsi inizialmente, perdendo troppi decimi di secondo dalla RedBull, nettamente più veloce anche nei pitstop.

Classifica generale

A meno di grosse sorprese, potrebbe essere l’ennesimo anno del fuoriclasse olandese che viaggia a ritmi insostenibili per gli altri piloti. È primo con 110 punti e 35 di distacco dal secondo, Sergio Pèrez, suo compagno di squadra, ai quali seguono i piloti della Ferrari.

I tifosi, nonostante siamo agli inizi della stagione, la dichiarano quasi già terminata e con le speranze riposte alla prossima, con l’arrivo della grandissima novità, Lewis Hamilton come pilota e il sogno di vederlo vincere l’ottavo titolo in carriera e divenire il pilota con più mondiali di sempre.

Nuovo progetto

Adrian Newey, definito uno dei progettisti migliori, ha divorziato con la RedBull dopo ben 19 anni di carriera ed è in cerca di una nuova scuderia. Le motivazioni alla base potrebbero riguardare lo scandalo creatosi attorno alla figura di Christian Horner ed il clima sempre più teso, che gli impedivano di concentrarsi al meglio sul progetto austriaco.

C’è la possibilità che possa arrivare proprio in Ferrari, scatenando una svolta epocale. Rappresenterebbe il coronamento di una carriera e lavorerebbe finalmente con Lewis, creando una storia con l’obiettivo di vincere, quasi come fosse romanzata. La scuderia italiana è in pole position nel caso di ufficialità del suo addio e se l’ipotesi del suo arrivo si concretizzasse, l’Italia potrebbe tornare alla vittoria dopo un digiuno maturato dal lontano 2007.