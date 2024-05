Blitz Lazio, mossa a sorpresa di Claudio Lotito | Top player strappato ai campioni d’Italia

Il presidente della Lazio affonda il colpo, tifosi al settimo cielo: top player preso dall’Inter dell’ex Simone Inzaghi

Per la Lazio c’è l’amarissima sconfitta contro la Juventus in semifinale di Coppa Italia, con la rimonta sfiorata ad un passo grazie alla doppietta di Castellanos nella gara di ritorno, ma si è riaccesa la speranza di una qualificazione alla prossima edizione di Champions League in extremis, che rimetterebbe in sesto la stagione.

Un’annata complicata sin dalle prime partite, con i biancocelesti che nelle prime dieci avevano una delle medie punti peggiori della loro storia da quando sono in Serie A; si era già intuito che qualcosa non andasse, con la conferma a febbraio delle dimissioni di Maurizio Sarri.

Al suo posto è stato chiamato Igor Tudor che ha rivoluzionato tatticamente e tecnicamente la rosa, stravolgendo le gerarchie e dando spazio a calciatori come Kamada, che sembravano già con un piede fuori da Formello.

Addio alla difesa a tre, passaggio a quella a quattro, un centrocampo più roccioso e meno possesso palla, con l’obiettivo principale nel rettangolo di gioco di sfruttare gli inserimenti della trequarti e segnare un gol in più degli avversari.

Rivoluzione in arrivo

La prossima finestra di calciomercato estivo sarà fondamentale per la società che dovrà far fronte ai tantissimi addii che subirà al termine della stagione, tra cui quelli certi di Luis Alberto, che ritornerà probabilmente in Spagna, Pedro nonostante un anno di contratto e Felipe Anderson, che ha già firmato con il Palmeiras in Brasile.

Potrebbero aggiungersi alla coda Mattia Zaccagni, il cui rinnovo è ancora in fase di stand-by e Ciro Immobile, capitano e storico marcatore del club, che sta trovando sempre meno spazio a discapito di Castellanos; ciò che è certo è che la Lazio di Tudor sarà una squadra totalmente diversa da quella che conosciamo.

Obiettivo concreto

I dirigenti biancocelesti si stanno già muovendo in ottica mercato, con l’interesse secondo i media argentini che sarebbe ricaduto sulla stella cilena Alexis Sanchez, giocatore d’esperienza e in grado di ricoprire tutti i ruoli d’attacco, il quale garantirebbe un ottimo rinforzo per la rosa.

L’ex Barcellona, Arsenal, Manchester United e Marsiglia non rinnoverà con l’Inter, che ha decisa di lasciarlo nonostante si sia abbassato l’ingaggio per fare ritorno alla squadra nerazzurra; sarà dunque un free agent, con la Lazio già si è mossa per garantirsi un top player internazionale a costo zero.