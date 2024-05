Asse Milano-Napoli, decisione importante per le rispettive panchine | La telenovela è finita: ecco i nuovi allenatori

Reduci da una stagione deludente, due delle grandi del calcio italiano sono pronte a rilanciarsi: il nodo-panchine verso la soluzione.

Da una parte il posto in Champions League già sicuro per la prossima stagione, quella che vedrà la nascita della nuova formula della competizione. Dall’altra, la quasi certezza di non fare parte delle “magnifiche 32”, al termine di un’annata inaspettatamente deludente che porterà ad un’inevitabile ricostruzione.

Questo è lo stato dell’arte in casa Milan e in casa Napoli, dodici mesi dopo un derby che fece storia. Quello tra i rossoneri e gli azzurri fu infatti il primo incrocio tutto italiano in Champions League, a livello di quarti di finale, 18 anni dopo il derby di Milano che valse un posto in finale nell’edizione 2005.

Con già lo scudetto quasi in tasca il Napoli non riuscì a coronare una stagione memorabile e fu costretto ad arrendersi ai rossoneri, a propria volta stoppati in semifinale dalla stessa Inter. Nulla poteva far pensare all’epoca che un anno dopo le due squadre sarebbero state al centro del domino delle panchine.

Al netto di una stagione senza titoli, infatti, Stefano Pioli pareva saldo alla guida del Milan, che pochi mesi dopo sarebbe stato protagonista di una vera e propria rivoluzione sul mercato. Quanto al Napoli, la difesa del titolo di campione d’Italia sarebbe passato dalla scelta dell’erede di Luciano Spalletti, fattosi da parte dopo il trionfo.

Milan, il casting per il dopo Pioli è aperto: sorpresa in vista?

Quello che è successo su entrambe le sponde è noto a tutti. Il Napoli è deragliato quasi subito, il Milan ha provato a tenere testa all’Inter riuscendoci però solo per qualche settimana. Troppo poco per meritarsi la conferma per Pioli, al netto del contratto che legherebbe il tecnico emiliano al club rossonero per un’altra stagione.

L’intrigo delle panchine che caratterizzerà la primavera del calcio italiano è quindi pronto a prendere il via e anche a regalare sorprese inattese. Se infatti da una parte i tifosi del Milan sembrano avere già scelto il tecnico ideale per il rilancio, il casting di De Laurentiis potrebbe guardare proprio a Milano.

Panchina Napoli, è corsa a due: De Laurentiis deve scegliere

Con la candidatura di Julen Lopetegui che sta per sfumare, i tifosi rossoneri sognano l’arrivo a Milanello di Antonio Conte. Ipotesi difficile, dal momento che la proprietà del Milan sembra voler puntare su profili meno costosi, ma anche perché l’ex tecnico di Juventus e Inter sembra già in parola con lo stesso Napoli.

Qualora tuttavia il Milan si facesse sotto con una proposta ufficiale per Conte il tecnico salentino potrebbe anche tornare sui propri passi, lasciando quindi libera la panchina del Napoli. Per chi? Magari per lo stesso Pioli, il cui nome campeggia da tempo sul taccuino di De Laurentiis. L’allenatore campione d’Italia 2022 non sarà la prima scelta del presidente azzurro, ma qualche contatto c’è già stato e la piazza potrebbe essere quella giusta a livello di ambizioni per rilanciarsi dopo l’ultima, deludente annata in rossonero.