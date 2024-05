ADL gelato, l’obiettivo numero 1 per l’attacco se ne va in Premier League: firma nella notte | Tutto da rifare in casa Napoli

Ennesima brutta notizia in casa Napoli, l’obiettivo di mercato numero 1 è già sfumato: andrà in Premier League

Non c’è nulla che possa rendere la stagione del Napoli di Aurelio De Laurentiis una stagione positiva e ciò è incredibilmente assurdo e totalmente contro i pronostici se pensiamo che hanno terminato la scorsa da campioni d’Italia, tornando al vertice 33 anni dopo l’ultimo successo.

Non è chiara quale sia la causa precisa di questo improvviso e drastico calo subito dalla squadra partenopea; i fattori sa considerare sono molteplici, ma la grande percentuale va attribuita certamente ai tanti cambi di panchina avvenuti da agosto.

In sostituzione al condottiero Luciano Spalletti, adesso CT dell’Italia, arrivò Rudi Garcia, tra il malcontento dei tifosi a causa del suo recente esonero in Arabia, all’Al-Nassr; la sua esperienza è durata però solo fino a novembre, rimpiazzato da Walter Mazzarri, a sua volta rimpiazzato da Francesco Calzona a metà febbraio.

Una situazione che ha descritto alla perfezione la fase confusionaria che ha vissuto e sta vivendo il Napoli e dalla quale non sembra esserci via d’uscita, se non il termine della stagione e la riorganizzazione delle idee durante i mesi estivi tra Presidente, staff ed allenatore.

Evoluzioni future

La certezza è che il CT della Slovacchia non sarà l’allenatore anche la prossima stagione e che il nome del nuovo mister verrà comunicato al termine dell’attuale campionato, dal quale il Napoli uscirà probabilmente con fatica a strappare una qualificazione ad una competizione europea.

L’obiettivo di De Laurentiis è rimodernare le strutture utilizzate dal club e costruire una rosa competitiva per tornare a vincere nell’immediato, grazie anche all’aiuto della cessione del bomber Victor Osimhen, che frutterà circa 130 milioni di euro alle casse azzurre.

Obiettivo sfumato

Il nome in pole per sostituire il nigeriano proviene proprio dal Lille, sua ex squadra. Si tratta di Jonathan David, attaccante canadese del 2000, legato alla squadra francese da un altro anno di contratto e nella quale si è fatto notare a suon di gol, con 24 reti realizzate fino ad ora

Occhio però alle concorrenti, in particolare in Premier League, con l’Aston Villa allenato da Unai Emery che centrerà con molta probabilità l’accesso alla prossima edizione di Champions League e che è alla ricerca di una nuova punta da affiancare a Watkins e il Manchester United che attuerà l’ennesima rivoluzione durante il calciomercato estivo. Il suo ingaggio si aggira sui 5 milioni di euro annui e la sua valutazione, essendo in scadenza, sui 35 milioni; cifre abbordabili per tutte e tre le società che faranno l’asta per aggiudicarsi il 24enne.