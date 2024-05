Inter, il Tricolore non basta: Marotta scarica due bandiere per ‘soli’ 10 milioni | Strappati i contratti

Due calciatori simbolo della cavalcata degli ultimi anni dicono addio. Anche il tecnico Simone Inzaghi ha dato il via libera.

Senza rancore ma con il petto in fuori e il cuore pieno di orgoglio. L’Inter saluta due protagonisti della rinascita che ha portato allo scudetto. Anche il tecnico Simone Inzaghi, inizialmente scettico sulle due operazioni, si è dovuto arrendere, aprendo definitivamente alla cessione dei calciatori.

È stato un percorso netto quello della squadra guidata sapientemente dal tecnico Simone Inzaghi. In Italia i nerazzurri hanno dominato in lungo e in largo, scavando un solco tra sé e le dirette inseguitrici. Ora arriva il bello: non sarà facile confermarsi ma il duo composto da Marotta e Ausilio ha voglia di continuare a stupire.

“Siamo solo a metà di un ciclo vincente” ha detto l’ad nerazzurro e i tifosi hanno esultato ancora una volta. Dopo la festa che ha colorato di nerazzurro la città di Milano infatti c’è ancora tanta voglia di gol e trofei. I nerazzurri hanno tutto per restare ad altissimi livelli.

Intanto però due protagonisti del periodo vincente dei nerazzurri sono pronti a dire addio. Non sarà facile sostituirli ma la società ha deciso di voltare pagina. Ecco di chi si tratta e quali sono i contorni finanziari della doppia operazione in uscita.

10 milioni di motivi

Come si rinforza una squadra che ha appena vinto uno scudetto? Forse la domanda dovrebbe essere un’altra e dalle necessità dei singoli nascono nuove opportunità in entrata. Il ragionamento coinvolge sicuramente le posizioni di Stefano Sensi e Alexis Sanchez.

Con poco tatto si chiamerebbero facilmente esuberi anche se in realtà il cileno il suo marchio sullo scudetto l’ha anche lasciato, facendosi trovare sempre pronto ogni volta che è stato chiamato in causa. Si sono perse invece le tracce dell’ex Sassuolo, sempre più ombra di se stesso.

Marotta detta la via

Competitività da un lato e sostenibilità dall’altro. Sono questi i due poli del mondo Inter. Con gli addii a Sanchez e Sensi l’Inter risparmierà complessivamente oltre 8 milioni di euro. Una via necessaria per restare in alto e consegnare un bilancio che sorride.

L’Inter si rinforzerà sul mercato ma senza dimenticare chi ha dato di più e chi invece è arrivato al capolinea di un’avventura comunque vincente. Uno scudetto ripaga tutti quegli sforzi e quei silenzi che si nascondono in fondo allo spogliatoio di una big.