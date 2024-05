Non ve lo ricordate ma è pronto a stupirvi | Ausilio riporta a casa un top player: la festa nerazzurra non termina più

La festa nerazzurra continua, tifosi al settimo cielo: Ausilio è pronto ad allestire una squadra ancor più competitiva

I tifosi nerazzurri sono in visibilio per la vittoria del campionato da parte della loro Inter. È il ventesimo Scudetto della loro storia che incorona una stagione quasi perfetta, aggiungendo l’ennesimo trofeo in bacheca insieme alla Supercoppa Italiana vinta a Riyad.

La squadra di Simone Inzaghi ha totalmente dominata il campionato. Battute tutte le concorrenti ed una sola sconfitta contro il Sassuolo a fine settembre, miglior differenza reti grazie al miglior attacco e la miglior difesa dell’intero campionato e più clean sheet collezionati.

Ciò che è più sorprendente è che la partita che gli ha regalato l’aritmetica per la vittoria è stata proprio quella contro i rivali di sempre, il Milan di Stefano Pioli, nel Derby della Madonnina che si è disputato a San Siro e vinto per 2-1 dai nerazzurri con le reti di Acerbi, Thuram e Tomori.

Già di per sè non è un semplice match essendo una delle stracittadine più importanti nel panorama calcistico mondiale, ma questa è stata speciale: sesto derby di fila vinto, vittoria del titolo e sorpasso dei campionati conquistati all-time proprio a discapito dei rossoneri; una conclusione da romanzo.

Proiettati al futuro

Vincere è fondamentale, ma ancor di più lo è rimanere sempre coi piedi per terra, ed è ciò che sta facendo la squadra di Zhang, che nonostante la vittoria di 2 Scudetti, 2 Coppe Italia, 3 Supercoppe Italiane ed il raggiungimento di due finali europee, una di Europa League e una di Champions League, punta sempre a migliorarsi.

L’obiettivo è creare una squadra sempre più competitiva per dare il via ad un vero e proprio dominio ed hanno già dimostrato di avere tutte le carte in regola per farlo, tanto da essersi già rafforzati per la prossima stagione con l’acquisto di Taremi e Zielinski a parametro zero, due profili d’esperienza internazionale.

Rimanere al top

Il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport durante la festa Scudetto dei nerazzurri, direttamente da Piazza Duomo: “Sono all’Inter da tantissimi anni, non ho mai visto una cosa del genere. È una cosa pazzesca! Penso che questa squadra abbia ampiamente dimostrato un valore non solo sul campo, ma anche morale, etico, senso di appartenenza. Abbiamo un progetto partito 3 anni fa con Simone, abbiamo fatto 2 finali europee, abbiamo vinto uno scudetto bellissimo, siamo sempre stati protagonisti. Penso che la responsabilità dei dirigenti sia quella di non toccare l’equilibrio di una squadra che funziona benissimo”.

Ha aggiunto: “Abbiamo inserito due calciatori che riteniamo funzionali, di qualità, che alzeranno ulteriormente il livello della squadra. Cessioni? Ma chi cedi di una squadra così? Io non cederei nessuno. Oggi è tempo di festeggiare, poi fra qualche giorno faremo considerazioni diverse. Dipendesse da me, io non cambierei nulla, poi vedremo se riusciremo a portare avanti questa idea. L’idea è quella di non cambiare troppo questa squadra”. L’obiettivo del dirigente è chiaro: c’è volontà di rimanere al top.