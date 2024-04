Esclusiva Guidolin: “Auguro il meglio all’Udinese” | Il ricordo indelebile della Champions League

L’ex tecnico bianconero Francesco Guidolin ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni, augurando il meglio alla società friulana con cui si è tolto grandi soddisfazioni

Una storia bella e romantica, che a riguardarla a 10 anni di distanza mette parecchia malinconia. Fra il 2011 e il 2013 Francesco Guidolin è riuscito a portare l’Udinese al quarto, al terzo e al quinto posto. Fino alla Champions League.

La squadra giocava un calcio offensivo e affascinante. Prima del suo arrivo l’Udinese aveva chiuso il campionato al quindicesimo posto, dopo il suo addio arrivò sedicesima. Gli anni con lui furono una parentesi eccezionale. A dieci anni di distanza i bianconeri rischiano seriamente la retrocessione.

Lui però, rimasto incredibilmente senza squadra dal 2016 (Swansea) in poi, non vuole puntare il dito contro nessuno. Si è defilato, non vuole i riflettori, anche come forma di rispetto di chi c’è adesso. “Non commento il momento e la situazione – ha detto in esclusiva ai nostri microfoni –. Spero solo che tutti si sistemi”.

Per poter raccontare i suoi anni a Udine e vivere quella storia con romanticismo, e forse con un pizzico di nostalgia in meno, che una eventuale retrocessione non farebbe che acuire.