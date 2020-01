Serie A: L’Atalanta frena l’Inter. A San Siro Inter-Atalanta 1-1

Nel terzo anticipo della 19a giornata di Serie A, l’Inter pareggia 1-1 con l’Atalanta .

L’inizio del match è tutto nerazzurro , appena al 4’ , Lautaro Martinez realizza il gol del vantaggio su geniale assist di Lukaku un rimpallo favorisce il ‘Toro’ che scarica un destro potentissimo alle spalle di Gollini.

Fino alla mezz’ora l’Inter è riuscita a giocare alta , pressando con ordine e concedendo pochissimo campo agli ospiti, che sono cresciuti con il passare dei minuti. Handanovic non ha corso seri pericoli fino al 40′: Toloi svetta di testa, il numero 1 sloveno respinge e non trattiene e sulla ribattuta il difensore non trova il tap-in vincente. Un errore clamoroso, ma le immagini evidenziano una mano di Lautaro che prende la gamba dell’avversario. Per il Var Irrati non è rigore e Rocchi non va a rivedere tra le proteste dei bergamaschi.

L’argentino va vicino al raddoppio al 22′, poi l’Atalanta cresce: Toloi ha una doppia chance al 40′, poi Gosens al 75′ sorprende Candreva e trova il meritato pareggio. All’88’ , Rocchi fischia e concede un calcio di rigore alle Dea , spinta di Bastoni su Malinovskyi , fallo netto; dal dischetto non va Ilicic ma Muriel, il colombiano non angola bene , Handanovic respinge. L’Inter chiude il girone do andanta a quota 46 punti

IL TABELLINO



INTER-ATALANTA 1-1

Inter (3-5-2): Handanovic ; Godin 6 De Vrij , Bastoni Candreva , Gagliardini , Brozovic , Sensi (26′ st Borja Valero ), Biraghi ; Lukaku , Lautaro Martinez (35′ st Politano ). A disp.: Padelli, Berni, Ranocchia, Dimarco, Lazaro, Vecino, Sanchez, Esposito, Pirola, Agoumé. All.: Conte

Atalanta (3-4-1-2): Gollini ; Toloi , Palomino , Djimsiti ; Hateboer , De Roon , Pasalic (25′ st Muriel , Gosens (46′ st Castagne ); Gomez ; Ilicic , Zapata (8′ st Malinovskyi ). A disp.: Sportiello, Rossi, Masiello, Okoli, Heidenreich, Da Riva, Freuler, Traoré, Piccoli. All.: Gasperini

Arbitro: Rocchi

Marcatori: 4′ Lautaro Martinez (I), 30′ st Gosens (A)

Ammoniti: Hateboer (A), De Roon (A), Palomino (A), Sensi (I), Godin (I), Malinovskyi (A)

Note: Al 42′ ammonito Conte (I) per proteste. Al 43′ st Handanovic para un rigore a Muriel