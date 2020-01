Iachini:” abbiamo provato a vincere”

“È stata una partita bella, combattuta. Abbiamo provato a vincere, nel nostro momento migliore però è arrivato l’eurogol di Barella con un gran tiro al volo”. Così il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha commentato a Rai Sport la sconfitta contro l’Inter in Coppa Italia.

“L’Inter ha ottimi giocatori che possono trovare una zampata vincente, ma noi abbiamo tenuto bene il campo – ha proseguito -.

Abbiamo fatto bene sul piano difensivo concedendo poco ad una grande squadra. Il secondo tempo è stato ottimo, abbiamo avuto la palla del 2-1 ma non siamo stati in grado di concretizzarla”.