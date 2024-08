Nico sì: segnale Juve, il muro crolla col cash I Fiori d’arancio e ennesimo ‘smacco’ per i tifosi viola

Nico Gonzalez arriva alla Juventus di Thiago Motta: ecco tutti i dettagli in merito alla trattativa tra i bianconeri e la Fiorentina

La Juventus di Thiago Motta ha sicuramente iniziato le migliori dei modi la stagione battendo il Como per 3 a 0 nella prima giornata di campionato. I bianconeri vogliono tornare ai vertici del calcio italiano e si candidano ad essere una delle antagoniste principali dell’Inter per la conquista dello scudetto.

Poi ci sarà anche la Champions League, oltre ovviamente la Coppa Italia e la Supercoppa italiana. Thiago Motta è atteso da una stagione molto impegnativa, motivo per cui spera che negli ultimi giorni di mercato la sua rosa possa essere puntellata a dovere.

Oltre al centrocampista olandese Teun Koopmeines, il tecnico italo-brasiliano arriva ad abbracciare al più presto l’esterno argentino Nico Gonzalez della Fiorentina. L’ex Stoccarda è stato individuato da tempo come sostituto di Federico Chiesa, quest’ultimo fuori dal progetto tecnico della Juventus è sempre più vicino al trasferimento al Barcellona.

Calciomercato Juve, le ultime sulla trattativa con la Fiorentina per Gonzalez

L’attaccante argentino non era stato convocato dal tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, per il match di Conference League contro la Puskas Academia. Un segnale forte che spinge inevitabilmente l’attaccante verso Torino.

La Fiorentina per far partire l’esterno argentino chiedeva una cifra vicina ai 35 milioni di euro, la Juventus per chiudere il cerchio ha dovuto faticare non poco.

Che Juve sarà con Nico Gonzalez?

Thiago Motta è felice: come detto in precedenza, potrà inserire il rosa al più presto l’attaccante argentino. I tifosi sogni del tridente che comprende proprio Gonzalez, Vlahovic e il turco Yildiz.

Nei tre anni alla Fiorentina Nico Gonzalez ha realizzato 38 reti in 125 presenze tra Serie A, Coppa Italia e Conference League. Nelle ultime due stagioni anche raggiunto la doppia cifra, 14 reti del 2022-2023 e 16 l’anno scorso.