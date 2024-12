Esclusiva Stefano Fiore: “Europa? Due italiane possono fare bene”

In esclusiva ai nostri microfoni, l’ex talento del calcio italiano, Stefano Fiore, parla di competizioni internazionali e delle chance delle italiane di arrivare fino in fondo. In particolare, cita due squadre che, a suo avviso, possono fare benissimo questa stagione.

Negli ultimi anni l’Italia nelle coppe europee sta facendo bene. L’anno scorso, addirittura, le squadre italiane sono state quelle che hanno raccolto più punti, tanto da portare ben cinque squadre in Champions. Anche in questa stagione le cose stanno andando bene: la Lazio è prima in Europa League, Inter e Atalanta stanno facendo bene in Champions, la Fiorentina in Conference. Poi ci sono Juventus, Milan, Bologna (tutte in Champions) e Roma (EL) che cercano di emergere per quanto possono.

“Onestamente penso che ci siano due squadre in particolare che possano fare bene in campo internazionale – ci ha spiegato Stefano Fiore in esclusiva –. Secondo me l’Inter è la squadra più forte che abbiamo, per questo può fare strada. Attenzione però anche all’Atalanta, che mi sembra la squadra più europea, e lo ha dimostrato l’anno scorso vincendo l’Europa League. La Fiorentina è nella competizione più facile, e può far bene, ma il Chelsea mi sembra nettamente superiore”.