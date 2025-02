Marcell Jacobs scoppia a piangere: È FINITA ADESSO | Precipitato nelle ultime ore

Archiviato il 2024 che l’ha visto sfiorare il ritorno sul podio olimpico lo sprinter deve subire l’ennesimo contrattempo: stagione in salita.

Dura la vita di un atleta olimpico negli anni dispari. In particolare se nell’ultima edizione dei Giochi le cose non sono andate come sognato. Il primo anno successivo al grande evento rischia infatti di scorrere lento e all’insegna dei rimpianti.

In realtà non sarebbe questo il caso di Marcell Jacobs, che a Parigi 2024 è riuscito ad andare anche oltre le proprie aspettative. Il tutto pur essendo costretto a cedere lo scettro di re della velocità mondiale, peraltro il più breve di sempre essendosi le ultime due edizioni delle Olimpiadi svolte a distanza di appena tre anni.

Tuttavia, considerando l’accidentato percorso che ha preceduto il tentativo di difesa del titolo, quel quinto posto a Parigi, ad appena 4 centesimi dal podio, ha rappresentato per lo sprinter gardesano un ottimo punto di ripartenza in vista, appunto, della stagione successiva.

I Giochi di Los Angeles 2028 sono ancora troppo lontani per renderli un obiettivo concreto, proprio alla luce dei tanti guai fisici che hanno iniziato ad assalire Marcell già poche settimane dopo l’impresa di Tokyo nel 2021. Non resta quindi che provare a porsi nel frattempo micro-obiettivi, anche perché le competizioni importanti alle quali partecipare certo non mancano.

Jacobs, il 2025 inizia con il piede sbagliato: tegola imprevista, tutto da rifare

Il 2025 sarà infatti l’anno dei campionati del mondo, che si svolgeranno proprio nella capitale giapponese dal 13 al 21 settembre. Jacobs non ha potuto fare altro che farli diventare l’appuntamento più importante della propria stagione, sebbene la collocazione temporale non sia delle più felici.

Mantenere un buon stato di forma fino a settembre non sarà infatti facile. Anche per questo il calendario delle gare cui partecipare è stato compilato con attenzione da Marcell e dal proprio staff. Il 2025 si è però aperto con una delusione cocente, che ha fatto vanificare in extremis un appuntamento al quale l’azzurro teneva particolarmente.

Il messaggio social che tiene in ansia i tifosi: come sta Marcell Jacobs

Lo scorso 8 febbraio Jacobs è stato costretto a dare forfait dalla finale dei 60 metri ai Millrose Games, quarta tappa del World Indoor Tour in programma a New York. La colpa è da attribuire a uno stato influenzale, imprevisto che si inserisce in un inizio di stagione non esaltante, come testimoniato dai tempi modesti fatti registrare da Jacobs pochi giorni prima a Boston.

“Appena arrivato a New York mi è venuta la febbre, peggiorata nelle ultime ore. Mi dispiace tantissimo perché ci tenevo davvero a questa gara, ma ora devo pensare a recuperare al meglio“ il messaggio social con il quale Jacobs aveva annunciato la rinuncia a correre nella Grande Mela. Un inconveniente sgradito, non destinato comunque a modificare i programmi nel breve periodo, finalizzati alla partecipazione agli Europei Indoor, in programma dal 6 al 9 marzo ad Apeldoorn, nei Paesi Bassi.