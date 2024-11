Esclusiva Sebastiano Siviglia: “Campionato? La differenza la può fare un episodio”

In esclusiva ai nostri microfoni, Sebastiano Siviglia parla della serie A e di quello che potrebbe essere, a suo dire, l’esito del campionato. Chi vincerà? L’ex calciatore ha le idee chiarissime al riguardo e lo dice apertamente.

Chi vincerà il titolo? Chi sarà campione d’Italia, in Serie A, quest’anno? Sarà il momento delle conferme, o quello di un’outsider? Per Sebastiano Siviglia le cose sono piuttosto evidenti.

Intervenuto ai nostri microfoni in esclusiva, l‘ex calciatore – tra le altre – della Lazio, ha parlato della corsa al titolo senza freni e con chiarezza.

A suo dire si tratterà di una corsa a tre. Ne è convinto Sebastiano Siviglia, per il quale lo scudetto potrebbe essere moltopiù in bilico di quando non lo sia stato negli ultimi anni. “Nel campionato la differenza la può fare un episodio – ci ha spiegato in esclusiva –. L’Inter magari è favorita, ma fra infortuni e problematiche di qualche genere può faticare. Non è scontato che vinca. Dipenderà dalla fortuna anche. I valori dell’Inter verranno fuori, ma non è detto che si confermi come la più forte. Conte al Napoli ha portato un impatto importante e significativo. La squadra ha una nuova mentalità e punta a vincere. Ma attenzione anche alla Juve, che con quella stabilità difensiva non va sottovalutata. Non vedo bene il Milan”.