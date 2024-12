Esclusiva Castroman: “Giovanni Simeone? Ci giocavo a calcio in salotto” I E su Conceiçao…

In Esclusiva ai nostri microfoni, l’argentino Lucas Martin Castroman ci parla di due stelle del nostro calcio: si tratta di Giovanni Simeone e Conceicao.

Con uno in particolare ha condivido dei momenti molto personali, intimi, in un recente passato. Si tratta proprio di Giovanni Simeone. Ecco le parole che ha speso per lui il talentuoso argentino.

Il calcio è anche e soprattutto emozioni e nostalgia. Per i tifosi, ma anche per chi gioca o ha giocato in passato. È così anche per l’argentino Lucas Martin Castroman.

Arrivato giovanissimo in Italia nel 2001, preso dalla Lazio che all’epoca era fra i club più forti al mondo, è cresciuto accanto ad alcuni suoi connazionali che nel frattempo hanno avuto figli che a loro volta sono diventati calciatori.

“Mi ricorderò sempre che giocavamo a calcio nel salotto di Diego Pablo Simeone con il piccolo Giovanni – ci ha detto

in esclusiva –. Vederlo ora vincere lo scudetto con il Napoli, giocare con la maglia della nazionale argentina, è veramente emozionante per me. Sono contento anche per il giovane Conceicao, che sta facendo bene alla Juve, ma quando arrivai a Roma il padre era già andato via quindi non ho lo stesso rapporto che ho con la famiglia Simeone”.