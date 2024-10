Esclusiva Tacchinardi: “Koopmeiners? Non fa la differenza”. E su Vlahovic è perentorio.

In esclusiva ai nostri microfoni, Alessio Tacchinardi parla della Juventus e, in particolare, di due dei suoi principali protagonisti in campo. Vlahovic e il nuovo arrivo, Koopmeiners: e le sue parole sono franche, inequivocabili.

Di Juventus se ne intende, eccome. E di esperienza alle spalle, ad altissimi livelli, ne ha, e parecchia. E per questo che le sue parole risaltano in modo particolare, quando toccano le cose in casa ‘bianconera’.

Lui è Alessio Tacchinardi: che in esclusiva ai nostri microfoni ha parlato con totale franchezza di quella che è l’attuale realtà in casa Juventus, almeno dal suo punto di vista.

Specie in riferimento a due dei suoi gioielli, vale a dire Vlahovic e Koopmeiners, Alessio Tacchinardi non le manda a dire. E c’è spazio anche per Yildiz e per Nico Gonzalez, per una disamina a tutto tondo sulla Juve attuale.

Una Juventus è divisa in due. La difesa appare imperforabile, al punto che in campionato non ha ancora preso gol. Eppure non ne riesce a fare.

Esclusiva Tacchinardi: Koomeiners e Vlahovic, vi dico come la penso

Alessio Tacchinardi, che in bianconero è stato tanti anni vincendo diversi trofei, ha analizzato la situazione: “La squadra fa molta fatica ed è una situazione inaspettata – ci ha spiegato in esclusiva –. Sono stati presi tanti giocatori con gol e assist nelle gambe, ma la squadra fa fatica a bucare con avversari chiusi. Ha un palleggio non velocissimo e le altre hanno tempo di togliere spazio. Siamo all’inizio, ma al terzo 0-0 di fila una spia si accende. Vlahovic sta giocando sotto livello, ma secondo me non per il gioco di Motta. E Koopmeiners non fa la differenza per ora. Loro sono i due da monitorare. Yildiz è giovane, non può fare 20 gol. Nico Gonzalez non li ha mai fatti. Quindi il miglioramento offensivo della Juve deve dipendere da altri”.