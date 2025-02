“Intesa raggiunta”: Ghisolfi se lo lascia scappare in DIRETTA | “Mercato difficile, ma…”: ora i tifosi sanno tutto

La Roma sta vivendo un’altra stagione di transizione, ma la svolta potrebbe non essere lontana: le parole del dirigente segnano la svolta.

Si fa presto a dire che bisogna incontrarle tutte e che il calendario con il suo ordine casuale delle partite non incide sull’andamento della stagione. Da quando è stato introdotto il modello asimmetrico adottato dalla Premier League il concetto sembra avere ancora meno valore.

Certo, commentare il sorteggio delle partite a caldo resta quasi sempre un esercizio sterile, ma solo perché nessuno potrà prevedere lo stato di forma delle varie avversarie in un singolo momento della stagione e perché l’annata vive di micro-momenti del tutto imprevedibili, legati anche al mercato.

Si pensi al Milan, che ha inaugurato l’era Conceiçao con il trionfo in Supercoppa Italiana. Il torneo giocato in Arabia Saudita ha rappresentato l’occasione migliore per i rossoneri per svoltare, per una reazione emotiva seguita a sei mesi difficili. E lo stesso si può dire per la sfida di Coppa Italia contro la Roma, giocata in un momento particolare della stagione.

Potendo scegliere Claudio Ranieri non avrebbe certo optato per affrontare il Milan a San Siro, pochi giorni dopo la fine del mercato e con i due super-acquisti invernali pronti al debutto. Un contesto in grado di caricare l’ambiente e di moltiplicare le energie oltre alle qualità, già notevoli, dei protagonisti. Così, ecco l’assist di Gimenez e il gol di Joao Felix nel momento chiave della gara, con la Roma intenta a rimontare.

Roma, fioccano le delusioni sul mercato: la società esce allo scoperto

I giallorossi hanno quindi visto evaporare uno degli obiettivi rimasti dell’ennesima annata tribolata della storia recente. Forse quella più sofferta in assoluto, pensando ai cambi di allenatore, ma da qualche giorno il popolo romanista ha la speranza fondata che la stagione 2024-’25 possa venire ricordata come l’ultima intrisa di delusioni prima di provare a risalire la china.

A farlo credere sono le parole pronunciate dal direttore sportivo Florent Ghisolfi, che in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ ha fatto il punto sull’annosa questione legata al Financial Fair Play e in particolare al settlement agreement stipulato dal club con la Uefa nel 2022, causato dal significativo deficit di bilancio dell’epoca: “Dura per quattro stagioni e questa è la terza, quella più restrittiva” le parole del dirigente francese, tornato sull’argomento dopo quanto dichiarato da Ranieri al termine del mercato di gennaio.

Ghisolfi e quella promessa che fa sognare i tifosi della Roma

Il tecnico della Roma aveva fatto chiaro accenno ai paletti imposti dal Fair Play per spiegare il motivo di una sessione che ha visto i giallorossi effettuare solo operazioni di contorno o comunque non centrando tutti gli obiettivi prefissati: “Bisognava cedere prima di comprare, quindi abbiamo prima dovuto aspettare le strategie degli altri club” ha aggiunto Ghisolfi.

Parole che certo non faranno piacere ai tifosi della Roma, che da troppi anni vedono la squadra assente dalla Champions League e lontana dai primi posti in campionato fin dalle prime battute della stagione. Il peggio però sembra davvero alle spalle, non solo perché le maglie del Fair Play si stanno allentando. Ghisolfi ha dato una speranza ai tifosi anche svelando i piani del club, sul mercato e non solo: “Koné, Dybala, Mancini, N’Dicka, Svilar e Paredes, con il quale stiamo lavorando al rinnovo per un altro anno, sono i nostri pilastri. Il programma è ambizioso e prevede il centenario del 2027 e il nuovo stadio”. Il peggio sembra davvero alle spalle, ma dopo tante delusioni il tifoso giallorosso aspetta solo la riprova del campo.