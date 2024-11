Esclusiva Pietro Leonardi: “Baroni sottovalutato: ottimo allenatore, risultati eccezionali”

In esclusiva ai nostri microfoni, il Pietro Leonardi parla della Lazio, elogiando il lavoro di Marco Baroni e, in primis, della dirigenza laziale che lo ha scelto per la guida tecnica. Le sue parole non lasciano dubbi.

L’occhio lungo del direttore sportivo. Pietro Leonardi in estate, benché a Roma ci fosse grande scetticismo intorno a Marco Baroni, era convinto che con la Lazio avrebbe fatto bene. “Baroni è un ottimo allenatore – ci ha detto in esclusiva –. Prima di arrivare a Roma ha sempre lottato per la salvezza, quindi è stato sottovalutato, ma in realtà ha ottenuto spesso risultati eccezionali.”

E ha poi rincarato la dose. “Per questo ero sicuro che con lui la Lazio sarebbe migliorata. I risultati gli danno ragione, esattamente come il gioco.” E ancora: “La Lazio è fra le prime in classifica perché la squadra è stata costruita bene, meglio di quanto l’opinione pubblica pensasse, e perché lui sta svolgendo un ottimo lavoro”.

I biancocelesti hanno recentemente perso per infortunio Castrovilli, ma per Leonardi non è un grosso problema: “In questa prima parte di stagione aveva giocato e inciso poco. Baroni troverà una soluzione”.