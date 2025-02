CR7 ha FIRMATO: nuovo CONTRATTO, l’ultimo della sua carriera | La sua ultima squadra lo riempie di soldi

Infinito Cristiano: la leggenda portoghese sposta ancora in avanti la data del ritiro. Prolungamento in arrivo, la cifra è da capogiro.

Quota 900 gol: spuntato. Festeggiare i 40 anni in campo: spuntato. Immaginare l’agenda di Cristiano Ronaldo è fin troppo facile. Un iper atleta come il portoghese terrà sicuramente un diario contenente un’attenta compilazione delle proprie attività quotidiane, non solo quelle svolte con il proprio club.

Del resto, si sa, la leggenda di Madeira ha saputo costruire il proprio mito non solo attraverso le indubbie ed evidenti qualità atletiche, bensì anche coltivando il proprio fisico con una meticolosità quasi senza pari. Senza un programma ben preciso delle attività da seguire non sarebbe stato possibile arrivare a quest’età ancora al top della forma, o quasi.

Per questo è immaginabile che CR7 compili con attenzione il piano settimanale e mensile delle attività svolte individualmente, che si affiancano agli allenamenti sostenuti con la squadra con la quale è sotto contratto. Così come che uno spazio tutt’altro che marginale all’interno del “diario” sia dedicato ai primati battuti e a quelli ancora migliorabili.

Se entrare da giocatore negli ‘anta’ non rappresenta comunque qualcosa di esclusivo, lo sarebbe invece eccome sia celebrare il 1000° gol in carriera, sia prendere parte al 6° Mondiale con la propria nazionale. Entrambi i traguardi, se non alla portata, iniziano a stagliarsi all’orizzonte di Ronaldo. Per raggiungerli, però, serve uno scatto dei suoi. Anzi, un autografo, quello che Cristiano sta per apporre.

Fumata bianca in arrivo, Cristiano Ronaldo ha deciso il proprio futuro

La carriera dell’ex leggenda del Real Madrid proseguirà infatti in Arabia Saudita anche per la prossima stagione calcistica. Sbarcato all’Al-Nassr nel gennaio 2023, dopo la fine della turbolenta seconda avventura con il Manchester United e subito dopo l’amara eliminazione del Portogallo per mano del Marocco ai quarti del Mondiale 2022, Cristiano ha finora vinto “solo” una Champions Araba nel 2023. Troppo poco, ovviamente, compresi i due secondi posti già accumulati in campionato.

Nonostante tutto questo il matrimonio tra CR7 e il club che ha deciso di investire ad occhi chiusi sul suo mito un paio di anni fa continuerà. Almeno per un’altra stagione. La lunga trattativa tra i dirigenti del club saudita e l’entourage di Ronaldo, guidato da Jorge Mendes, sta per concludersi positivamente, con la firma di Cristiano sul prolungamento per altri 12 mesi, fino al giugno 2026.

Ingaggio top secret, ma la decisione è presa: l’ultima sfida di CR7

Così facendo il portoghese potrà coronare la rincorsa ai 1000 gol in carriera, segnando la settantina di reti mancanti, ma soprattutto partecipare al Mondiale 2026, che sarà appunto il sesto della carriera, come mai fatto da nessuno. Magari per vincerlo, ed eguagliare così l’amico-nemico Leo Messi. A quel punto, incredibile ma vero, Ronaldo potrebbe anche accettare di dire basta, lasciando il calcio giocato a 42 anni.

La speranza è ovviamente che nel frattempo arrivi anche qualche altro titolo con l’Al-Nassr, che nel frattempo ricoprirà ovviamente d’oro il numero 7 più famoso del mondo. Le cifre del nuovo accordo sono top secret e tali potrebbero anche restare, ma tutto fa pensare che non si discosteranno dai 46 milioni netti di solo stipendio percepiti nella prima parte di un’avventura sposata con entusiasmo e destinata comunque a durare, essendo Cristiano stato nominato testimonial del Mondiale 2034, che si svolgerà proprio in Arabia Saudita. Al quale, però, e almeno questa dovrebbe essere una certezza, Ronaldo non riuscirà a partecipare…