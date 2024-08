Crac Bologna, si è rotto anche lui: ginocchio KO, adesso si fa davvero dura I Stop inatteso, tifosi senza parole

Le ultime in casa Bologna con Vincenzo Italiano che deve fare i conti con l’infortunio di un suo calciatore: tutti i dettagli

Il Bologna di Vincenzo italiano ha esordito con un pareggio contro l’Udinese nella prima giornata di Serie A. Il rossoblù non sono andati oltre l’1-1, nonostante il vantaggio iniziale di Riccardo Orsolini e il rigore parato da Skorupski al francese Thauvin.

Ci ha pensato l’argentino Lautaro Giannetti a pareggiare i conti sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Ad ogni modo i rossoblù si sono resi protagonisti di una buona prestazione e guardano con fiducia al match contro il Napoli della seconda giornata.

Lo stesso Italiano ha così analizzato la prestazione dei suoi ragazzi in conferenza stampa: “Abbiamo fatto ciò che mi aspettavo: creare tanto e concedere poco. Dobbiamo continuare su questa strada. Ci è mancata la soluzione finale, abbiamo avuto tante palle gol. La squadra vuole alimentare l’entusiasmo della piazza: complimenti a tutto lo stadio. Mi dispiace non aver regalato ai tifosi la vittoria. La prestazione è stata ottima, diventeremo anche più velenosi”.

Bologna, tegola per Italiano: un calciatore out per infortunio

In casa a Bologna, però, c’è da registrare anche l’infortunio ad un attaccante. Si tratta di Nicolò Cambiaghi, entrato nel secondo tempo al posto di Orsolini del pareggio contro l’Udinese. Il classe 2000, nel dettaglio, ha riportato una distorsione al ginocchio sinistro.

Nella nota diramata dal club rossoblù infatti si legge: “Gli esami cui è stato sottoposto Nicolò Cambiaghi hanno evidenziato un trauma distorsivo del ginocchio sinistro. le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni”.

Infortunio per Cambiaghi, spunta Kouamé come sostituto

Al momento non stati comunicati i tempi di recupero di Cambiaghi. La sensazione è che l’attaccante cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta possa rimanere ai box per più tempo del previsto, motivo per cui la società rossoblù potrebbe decidere di acquistare un altro attaccante in questi ultimi giorni di calciomercato.

In tal senso il nome accostato al Bologna e quello di Kouamé della Fiorentina. L’ivoriano conosce benissimo Italiano e potrebbe rivelarsi una soluzione molto interessante, oltre che low-cost.