Mercato fermo, rosa incompleta, Conte furibondo: la Rivoluzione Azzurra già al capolinea? Dalla fatal Verona crescono i malumori interni

Dopo la sonora sconfitta all’esordio in campionato contro il Verona, in casa Napoli non manca il malumore: le ultime

Esordio decisamente da dimenticare per il nuovo Napoli di Antonio Conte che nella prima giornata di campionato ha subito una sonora sconfitta per 3 a 0 contro il Verona di Zanetti. I partenopei sono risultati impacciati, impauriti e con nessuna caratteristica che da sempre contraddistinguono le squadre del tecnico salentino.

Nella seconda giornata il Napoli affronterà il Bologna al Maradona, una sfida che si preannuncia praticamente già delicata visto che c’è tantissimo malumore e non solo per quanto accaduto al Bentegodi domenica scorsa.

Il calciomercato del Napoli, infatti, è rimasto bloccato da inizio sessione. La non cessione di Victor Osimhen ha influito tantissimo sulle possibili mosse del club partenopeo, la speranza è che negli ultimi giorni la società possa rafforzare adeguatamente la rosa di Conte.

Calciomercato Napoli, l’arrivo di David Neres non basta

Nelle ultime ore il Napoli ha chiuso un colpo in entrata. Si tratta dell’esterno brasiliano David Neres, classe 1997 arriva dal Benfica dove nell’ultima stagione ha collezionato 35 presenze e realizzato 5 reti in tutte le competizioni.

Stiamo parlando, senza dubbio, di un calciatore di qualità che qualche anno fa nell’Ajax aveva impressionato un po’ tutti, tuttavia il suo arrivo non basta per placare il malumore che si è generato nella piazza. L’arrivo di Conte sulla panchina partenopea aveva ridato entusiasmo, ma tra mercato bloccato e inizio shock di campionato le cose si sono nuovamente ribaltate.

Napoli, Conte può veramente dimettersi?

Sono in tanti a chiedersi se Antonio Conte possa dimettersi dall’allenatore del Napoli per via dell’immobilismo sul mercato. Si tratta sicuramente di uno scenario al momento utopico, Conte ha accettato di sedersi sulla panchina partenopea con grande determinazione.

Conoscendo il carattere del tecnico salentino è più probabile che voglia andare avanti per dimostrare che con il lavoro è in grado di ridare vigore ad una squadra che al momento appare sportivamente morta. Vedremo come si evolverà la situazione, soprattutto se la società riuscirà a chiudere qualche colpo di entrata e in uscita prima della fine del mercato.