Lazio sì: dopo l’esordio chic, un’altra splendida notizia I I tifosi sono entusiasti, non vedevano l’ora

La Lazio non ha deluso le aspettative ed ha conquistato i 3 punti all’esordio contro il Venezia. Intanto è arrivato un importante annuncio da parte della società

La Lazio di Marco Baroni ha iniziato in modo ottimale il nuovo campionato battendo il Venezia per 3 a 1 allo Stadio Olimpico di Roma. Le reti di Castellanos, Zaccagni e l’autogol di altare hanno permesso ai biancocelesti di rimontare l’iniziale vantaggio dei lagunari e di conquistare i primi tre punti stagionali.

Nella seconda giornata di Serie A la Lazio affronterà l’Udinese in trasferta, un banco di prova da non sottovalutare prima del big Match contro il Milan della terza giornata. Poi ci sarà la sosta nazionali, due settimane di tempo per cercare di perfezionare i meccanismi tattici e ritrovare l’infortunato Gila.

Dopo la sosta, la Lazio tornerà all’Olimpico e affronterà il Verona di Zanetti. Nel frattempo la società ha deciso di dare una comunicazione ufficiale ai tifosi, vediamo di cosa si tratta.

Lazio, il comunicato della società per i tifosi

La società biancoceleste ha deciso di riaprire la campagna abbonamenti per tre giorni in modo tale da poter incrementare il numero degli abbonati che si sono registrati fin qui. Al momento sono 26.000, la sensazione è che la soglia dei 30.000 abbonati possa essere superata anche in virtù dei 600 posti in più messi a disposizione tra Curva Nord e Curva Maestrelli.

Nella nota diramata dal club biancoceleste si legge: “La S.S. Lazio comunica che dalle ore 12:00 di domani, martedì 20 agosto, fino alle 23:59 di giovedì 22 agosto, riaprirà la campagna abbonamenti “One Faith, One Passion”. La nuova vendita, come già comunicato, includerà anche ulteriori 600 posti in totale, 300 in Curva Nord e 300 in Curva Maestrelli”.

Lazio, in arrivo l’ultimo colpo di mercato?

Dopo l’arrivo di Dia non è escluso che la Lazio possa concludere la sessione estiva di calciomercato con un ultimo colpo. Fabiani è al lavoro per regalare a Baroni un centrocampista e i nomi in orbita Lazio sono quelli di Alcaraz del Southampton e di Folorunsho del Napoli.

Capitolo uscite: il DS dei biancocelesti proverà a piazzare altrove gli esuberi Basic, Akpa Akpro, André Anderson e Hysaj.