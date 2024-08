Milan-Juve, si fa davvero: Motta e Ibra, scambio sotto traccia: Chiesa in rossonero, e i bianconeri si fregano le mani

Rossoneri e bianconeri sono ancora lontani dal concludere i rispettivi mercati: spunta l’ipotesi di uno scambio che può fare tutti contenti.

Nelle gare sportive la campanella viene fatta suonare prima dell’ultimo giro, per avvisare i corridori/partecipanti, ma anche il pubblico, che si sta per entrare nella fase decisiva della corsa. Se però chi guarda da casa o dallo stadio/impianto è ben consapevole dei metri percorsi, non lo stesso si può dire per i protagonisti…

A furia di correre o nuotare, infatti, si rischia di perdere il conto dei giri effettuati. Quel suono richiama allora tutti all’attenzione. Come dire: il tempo per i bluff è finito e chi ha ancora energie rimaste nel serbatoio deve iniziare a raccoglierle per utilizzarle al fine di raggiungere il miglior piazzamento possibile.

In chiave calciomercato si può dire che l’ideale campanella suoni attorno a Ferragosto. La festa di mezza estate rappresenta infatti ormai uno spartiacque per il mondo del pallone. I campionati nazionali sono prossimi a iniziare e la conclusione della sessione di mercato dista solo un paio di settimane.

Dopo un mese e mezzo all’insegna di qualche affare e molte chiacchiere, non c’è più tempo da perdere. In questo 2024 il concetto è ancora più valido, dal momento che al contrario di quanto accade di solito non sono solo le medio-piccole ad essere attese da 15 giorni di fuoco, bensì anche buona parte delle grandi.

Milan-Juventus, torna l’asse di mercato? Si lavora ad uno scambio clamoroso

Finora il mercato non è stato infatti certo all’insegna dei grandi colpi, non solo in Italia. Qualcosa ha finalmente iniziato a muoversi in Inghilterra e Spagna e la Serie A è pronta per seguire a ruota. Da tutte le big ci si aspetta acquisti importanti. Dall’Inter al Milan, fino alla Juventus e al Napoli: chi più, chi meno sarà protagonista del rush finale.

E chissà che a infiammare la coda di agosto non sia qualche scambio. Merce sempre rara tra i top club, perché è difficile far andar d’accordo le rispettive esigenze tecniche ed economiche. Attenzione, però, perché questa sessione potrebbe rispolverare una vecchia e storica “alleanza”, attiva negli anni ’90-2000. Milan e Juventus stanno infatti trattando una possibile operazione incrociata che avrebbe del clamoroso.

Il Milan sogna Chiesa: la Juve tratta e sceglie la contropartita

Nelle fila rossonere c’è infatti più di un giocatore che piace e non poco a Thiago Motta. Su tutti Alexis Saelemaekers, jolly di fascia belga che il tecnico italo-brasiliano ha valorizzato nella cavalcata Champions del Bologna. Peccato che il giocatore abbia però stregato anche Fonseca, pertanto al momento il Diavolo non ha aperto la porta a un’eventuale trattativa per il campione d’Italia 2022.

L’interesse del Milan nei confronti di Federico Chiesa può però cambiare tutto. Come riportato da Tuttosport, uno scambio tra i due esterni non è un’ipotesi remota. Alla Juventus andrebbe ovviamente anche un lauto conguaglio, che farebbe contento Giuntoli. Il nazionale italiano non rientra nei piani di Motta e neppure della società che, in assenza di trattative per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025, vuole cedere Chiesa entro le prossime due settimane. Missione non facile dal momento che le elevate richieste d’ingaggio del giocatore hanno spaventato parecchi club in Italia e all’estero. Anche il Milan non sarebbe disposto ad assicurare a Federico i 6 milioni richiesti, ma si tratta. Possibile poi che nell’affare, al posto di Saelemaekers, rientri Pierre Kalulu, altro tricolore 2022, eclettico difensore francese che alla Juventus può prendere il posto del connazionale Todibo, trattato a lungo dalla Juve, ma poi approdato al West Ham.