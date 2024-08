Champions o no, io a Bologna non ci vado: e spunta il Milan I Occasione ghiotta ma il campione verrà a una sola condizione

Calciomercato Bologna, un obiettivo dei felsinei ha rifiutato la destinazione. Il suo futuro potrebbe essere comunque in Serie A: i dettagli

Dopo l’incredibile stagione scorsa, il Bologna ha scelto di affidare la squadra a Vincenzo Italiano che prende il posto di Thiago Motta. Quest’ultimo ha deciso di accettare la corte forsennata della Juventus nonostante la conquista di un posto in Champions con i rossoblù.

Il Bologna sarà sicuramente una delle squadre più attenzionate a livello europeo nella prossima stagione. In molti si domandano se i felsinei riusciranno a replicare lo straordinario cammino dell’anno scorso e i tifosi non vedono l’ora di vivere al Dall’Ara le magiche notti europee.

Per questo motivo la dirigenza rossoblù sta cercando rinforzi in grado di permettere alla rosa di guadagnare esperienza a livello internazionale. Un obiettivo di mercato, però, avrebbe deciso di declinare l’offerta del Bologna per aspettare una squadra di più alto blasone.

Calciomercato Bologna, il campione del mondo rifiuta l’offerta rossoblù

Il Bologna, nelle ultime settimane, ha cercato con insistenza di portare in Serie A l’ex difensore di Borussia Dortmund e Bayern Monaco Hummels. Il difensore tedesco, attualmente svincolato dopo il termine del contratto con i gialloneri, rappresenta una ghiotta occasione per le squadre che vogliono rinforzare il pacchetto arretrato a costo zero.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, il tedesco avrebbe rifiutato il Bologna perché spera di poter arrivare in Serie A ma in un altro club. Il Milan, infatti, potrebbe seriamente pensare ad Hummels qualora volesse acquistare un difensore esperto per completare la batteria di centrali a disposizione di Paulo Fonseca.

Mats Hummels al Milan? La situazione

Oltre al Milan anche la Roma avrebbe sondato il tedesco, tuttavia nemmeno per i giallorossi al momento l’arrivo di un difensore rappresenta una priorità. Vedremo come si evolverà la situazione, la cosa certa è che il Bologna dovrò cercare un altro difensore per rafforzare la difesa.

Toccherà al DS Sartori trovare un profilo di livello da consegnare a Vincenzo Italiano in vista dell’imminente inizio di stagione che si preannuncia decisamente scoppiettante per il Bologna.