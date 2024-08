Atalanta, adesso è vero, c’è Bellingham: lo ha detto Ancelotti I Tutto pronto appena prima di Ferragosto

Dopo il trionfo in Europa League la Dea è pronta per la Supercoppa Europea contro il Real Madrid: prende forma uno scenario inatteso.

È quasi tutto pronto per il vernissage ufficiale della stagione 2024-’25. E dopo 14 anni a disputarlo sarà anche una squadra italiana. Sarà lo Stadio Nazionale di Varsavia il teatro dell’edizione numero 49 della Supercoppa Europea, che vedrà di fronte il Real Madrid di Carlo Ancelotti e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

L’alfa e l’omega del calcio internazionale, almeno dal punto di vista del palmares. Ma non solo. Da una parte la regina d’Europa per eccellenza, fresca di conquista della 15a Coppa Campioni/Champions League della propria storia, nella finale di Londra contro il Borussia Dortmund. Dall’altro la Dea, che nella magica notte del 22 maggio a Dublino ha festeggiato il primo alloro continentale della propria storia, l’Europa League.

Il Bayer Leverkusen, presentatosi alla sfida da imbattuto in stagione e da campione di Germania, si è arreso alla tripletta di Ademola Lookman, alla superiorità atletica dei nerazzurri e alle mosse di Gian Piero Gasperini. L’Italia è tornata ad alzare un trofeo che mancava da Marsiglia ’99, quando a trionfare fu il Parma nella finale contro l’Olympique Marsiglia.

Sono passati solo due mesi e mezzo, ma è già storia. Sì, perché per l’Atalanta, come per il Real, è tempo di debuttare nella nuova stagione, che le vedrà impegnate, ovviamente con ambizioni differenti, nella nuova Champions League. Prima ecco la sfida in terra polacca, per assegnare il primo trofeo della stagione. Per l’Italia sarà il ritorno in Supercoppa 14 anni dopo la gara persa dall’Inter contro l’Atletico Madrid.

Verso Real Madrid-Atalanta: la Dea è pronta a scatenarsi sul mercato

L’avvicinamento alla sfida per entrambe le squadre non è stato però semplice. La pre season del Real, che ha illuminato la propria estate attraverso l’ingaggio di Kylian Mbappé, è stata caratterizzata dalle sconfitte contro Milan e Barcellona, mai due avversari banali per i Blancos. Ancelotti non se ne preoccupa, mentre più problemi arrivano dal rientro scaglionato dei giocatori reduci da Europei e Copa America.

Dall’altra parte l’Atalanta, oltre che alle prese con il tormentone di mercato legato al futuro di Teun Koopmeiners, ha dovuto incassare l’infortunio di Gianluca Scamacca, andato ko nell’amichevole persa per 4-1 sul campo del Parma. Una vera tegola che costringerà il club dei Percassi a tornare sul mercato. E le prime idee già affollano le menti dei dirigenti, che non rinunciano a sognare nomi illustri.

Real grandi firme in Supercoppa: Ancelotti vara la coppia Mbappé-Bellingham

Uno di questi potrebbe portare proprio il nome, anzi il cognome, di un avversario di Supercoppa. Bellingham, ad esempio. Il fratello Jobe, stellina del Sunderland, formazione di Championship, piace infatti a tante big europee, italiane comprese. Per il momento, però, l’unica quasi certezza è che a Varsavia la vigilia di Ferragosto la Dea si troverà di fronte il fratello più famoso.

Lo stesso Ancelotti ha infatti dato indicazioni precise circa la possibile presenza nella formazione titolare che giocherà la Supercoppa tanto dello stella inglese, quanto dell’attesissimo Mbappé, pronto al debutto ufficiale con i Blancos: “Kylian può partire titolare in Supercoppa al pari di Jude, sono entrambi pronti” il messaggio del tecnico emiliano, ottimista anche circa la presenza di Vinicius: “L’ho visto bene, dalle sue condizioni mi sembra abbia lavorato in vacanza”. Gasperini è avvisato…