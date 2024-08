Operazione Koop: Giuntoli ha le ore contate, non c’è più tempo I Ora tutte le strategie vanno riviste, o la va o la spacca

Le ultimissime di mercato in casa Juventus con i riflettori inevitabilmente puntati su Teun Koopmeiners: i dettagli

In casa Juventus il sogno in questa sessione di calciomercato resta senza ombra di dubbio il centrocampista olandese Teun Koopmeiners. Il calciatore dell’Atalanta è in cima alla lista dei desideri di Giuntoli e nelle ultime ore, soprattutto dopo l’infortunio di Mretti, la Juventus non può proprio permettersi di perdere ulteriore tempo.

L’olandese non disdegnerebbe, ovviamente, la destinazione . Per lui è arrivato il momento di fare il salto di qualità soprattutto dopo la vittoria dell’Europa League con la Dea nella scorsa stagione. La Juve ha tremendamente bisogno di un calciatore con le sue caratteristiche anche perché, dopo aver perso Rabiot a parametro zero, il tasso tecnico del centrocampo se è notevolmente abbassato.

Thiago Motta chiede rinforzi, Cabal e Todibo non bastano per ricucire il gap con l’Inter che, ad oggi, sembra essere la squadra da battere nel prossimo campionato di Serie A.

Calciomercato Juve, le ultime sulla trattativa con l’Atalanta per Koopmeiners

L’Atalanta, come ribadito più volte nelle scorse settimane, valuta il centrocampista olandese 60 milioni di euro e non intende fare sconti per cederlo. La Juventus non vorrebbe andare oltre i 45 milioni, dunque ciò mette in evidenza come la forbice sia ancora piuttosto ampia tra domanda e offerta.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus proprio in questa fase deve mettere il turbo se vuole veramente rinforzare la propria rosa con l’arrivo del centrocampista olandese. Ora è il momento propizio, l’infortunio di Miretti se vogliamo può essere inteso come un segnale: Giuntoli deve giocarsi tutte le proprie carte per arrivare all’obiettivo.

Juve, occorre uno sforzo per arrivate a Koopmeiners

È palese che per portare a Torino Il centrocampista olandese, la società bianconera deve andare incontro alle richieste dell’Atalanta. L’obiettivo nei prossimi giorni è quello di assottigliare la differenza fra domanda e offerta, avvicinarsi sensibilmente ai 60 milioni richiesti dalla società orobica.

La volontà del calciatore non è un problema, come detto in precedenza l’olandese gradirebbe proseguire la propria carriera a Torino e compiere uno step importante per la sua carriera.