Adesso basta giochetti: prendetemi lui SUBITO, degli altri non me ne frega niene I Motta non vuol sentire ragioni: ha il suo prediletto

Calciomercato Juventus, Thiago Motta vorrebbe al più presto contare sull’apporto di un determinato calciatore: ecco di chi si tratta

Proseguono i carichi di lavoro in casa Juventus in vista della prossima stagione. I bianconeri torneranno a disputare la Champion League dopo un anno di assenza ed a giugno 2025 saranno anche impegnati nel nuovo Mondiale per Club che si disputerà negli Stati Uniti.

Thiago Motta, scelto come successore di Massimiliano Allegri da Giuntoli, avrà l’obiettivo di permettere alla Juventus di tornare a competere fino in fondo per lo Scudetto, magari attraverso il bel gioco visto nella scorsa stagione a Bologna.

Per quanto concerne i movimenti di mercato, la Juventus spera di risolvere quanto prima la situazione legata a Federico Chiesa. L’ex attaccante della Fiorentina ha il contratto in scadenza a giugno 2025, motivo per cui le parti si ritrovano dinanzi ad un bivio: cessione o rinnovo.

Calciomercato Juve, Thiago Motta spinge per avere un centrocampista

Non è mistero che la Vecchia Signora abbia in cima alla lista dei desideri un calciatore olandese che milita da qualche anno in Serie A. Di chi stiamo parlando? Ci stiamo riferendo al centrocampista olandese Teun Koopmeiners di proprietà dell’Atalanta.

L’ex AZ piace a diversi club importanti d’Europa, ma la sua volontà sarebbe quella di rimanere in Italia e vestire la maglia bianconera. La sensazione è che il suo ciclo con l’Atalanta, soprattutto dopo la vittoria dell’Europa League nella scorsa stagione nella finale contro il Bayer Leverkusen, sia completato. L’olandese ha voglia di una nuova avventura, la palla ora passa alla Juventus.

Juve, ecco come arrivare a Koopmeiners

La cessione per poco più di 30 milioni di Soulè, che ha scelto di accettare la corte della Roma, permette alla Juventus di avere un’importante disponibilità economica da investire nel mercato in entrata.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, sono proprio le cessioni che permetterebbero alla Juve di accaparrarsi il centrocampista olandese. Nei prossimi giorni la trattativa tra Atalanta e Juventus potrebbe seriamente entrare nel vivo: Thiago Motta spera di poter contare sul centrocampista al più presto.