Antipasto di Soulé e una spruzzata ucraina sulle punte: chef Ghisolfi sta facendo leccare i baffi a De Rossi e ai tifosi

Il mercato della Roma si sblocca: dopo Le Fée e Dahl in arrivo due titolari top. È fatta per l’argentino, nome nuovo per l’attacco.

Avanti con il proprio passo, per evitare di andare fuorigiri e senza farsi prendere dalla fretta o dalla smania di anticipare i tempi. L’approccio della Roma al mercato estivo 2024 assomiglia molto a quello di uno scalatore esperto ad una montagna ripida.

Il “ciclista” Florent Ghisolfi, ben consapevole delle proprie caratteristiche, leggi dei mezzi a disposizione della società, ha avuto il sangue freddo di aspettare il momento giusto per affondare il colpo nelle trattative che il club, di concerto con l’allenatore, aveva individuato come più importanti di altre fin dall’inizio dell’estate.

Del resto, rispetto agli ultimi due anni l’erede di Tiago Pinto non ha dovuto preoccuparsi di cedere entro la fine di giugno per fare plusvalenze indispensabili per il Fair Play Finanziario. Un bel vantaggio, che ha permesso all’ex uomo mercato del Nizza di focalizzarsi da subito sulle trattative in entrata.

I contatti tra il ds giallorosso e Daniele De Rossi sono stati quotidiani fin da giugno e i due sono stati bravi a resistere anche alle pressioni della piazza e al malumore dei tifosi, dopo che fino alla seconda metà di luglio gli unici acquisti erano stati quelli del giovanissimo Buba Sangaré e di Enzo Le Fée.

Mercato Roma, arrivano i big: in arrivo due super regali per De Rossi

Per il regista francese, prelevato dal Rennes per 23 milioni, garantisce proprio Ghisolfi. Sarà lui a prendere in mano le redini del centrocampo insieme a Leo Paredes, uno al quale De Rossi non vuole rinunciare. Il tecnico è stato costretto ad affrontare le prime amichevoli con una rosa più che improvvisata e infarcita da Primavera. Ora, però, l’attesa per i grandi colpi è terminata.

L’antipasto sfornato dallo “chef” Ghisolfi porta il nome di Samuel Dahl, l’esterno sinistro svedese classe 2003 in arrivo dal Djurgardens. Un giocatore già in possesso di buona esperienza, a dispetto della giovane età, ma destinato sulla carta a fare da rincalzo ad Angelino come quarto di difesa. A ore però arriveranno due titolari “di peso” in grado di cambiare il volto della squadra.

Soulé-Roma, ci siamo. Ipotesi Dovbyk per l’attacco

Il primo sarà Matias Soulé. Per l’argentino della Juve la telenovela è agli sgoccioli, con la Roma e il giocatore a uscirne vincitori. Dopo momenti anche di alta tensione tra il club bianconero e l’ex Frosinone, alla fine ha vinto la ragione. Soulé voleva solo la Roma e sarà accontentato grazie al classico accordo a metà strada: la Juve ha leggermente abbassato le pretese, Ghisolfi ha alzato l’offerta. Pertanto per 26 milioni di euro più quattro di bonus, di cui due facilmente raggiungibili, Matias sarà giallorosso.

Reduce da una stagione da 11 gol e tre assist, l’argentino potrebbe provare a mandare a rete già tra poche settimane il capocannoniere dell’ultima Liga. Alla voce centravanti, infatti, in casa Roma Artem Dovbyk sta scalando prepotentemente le gerarchie. L’ucraino sembrava a un passo dall’Atletico Madrid, pronto a pagare al Girona i 40 milioni della clausola rescissoria, ma la trattativa ha registrato una frenata. La Roma si è inserita trovando l’apertura dell’entourage del giocatore. Gli agenti di Dovbyk sono già stati a Roma e l’incontro è stato positivo. Ghisolfi prepara una proposta da 28 milioni più bonus per il Girona. L’ingaggio attuale del giocatore è di 2,5 milioni netti, l’aumento sarebbe d’uopo, ma alla portata dei giallorossi, che studiano la beffa nei confronti dei Colchoneros.