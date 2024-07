Eppur si muove: altro che Immobile I Il contratto è arrivato, per i tifosi biancocelesti sono cose turche

Per la Lazio è l’estate dell’addio alle bandiere: dopo Felipe Anderson e Luis Alberto anche il Capitano è ai saluti. Cosa manca per la firma.

Prima una colonna, un’estate fa. Poi, in sequenza, le altre tre. La Lazio sta per voltare definitivamente pagina chiudendo, nell’arco di 12 mesi, un ciclo che tante soddisfazioni, emozioni e gol ha portato al popolo biancoceleste..

Già, perché alla fine, con buona pace dei portieri e della loro, legittima caccia ai clean sheets, la storia del calcio la fanno le reti. E gli assist. Ecco allora che la Lazio sta per dire addio anche al quarto caposaldo degli ultimi anni, dopo aver già salutato Sergej Milinkovic-Savic nell’estate 2023 e Felipe Anderson e Luis Alberto nelle scorse settimane. In tutto, fanno oltre 400 gol e 240 assist.

Dopo tanti falsi allarmi, la storia d’amore tra Ciro Immobile e i coloro biancocelesti sembra giunta ai titoli di coda. O meglio, al termine sembra essere arrivata “solo” la lunga parabola da calciatore dell’attaccante campano, che di certo conserverà per sempre (ricambiato) l’Aquila nel cuore e che, chissà, un giorno potrebbe anche tornare a Casa.

Non da calciatore, però, perché salvo sorprese Ciro spenderà gli ultimi anni della propria carriera in Turchia, dopo aver accettato la ricca proposta arrivata dal Besiktas, pronto ad assicurargli oltre 12 milioni lordi fino al 2026. Un anno fa fu l’Arabia Saudita a far vacillare Immobile, che tuttavia alla fine non se la sentì di lasciare Roma dopo il 2° posto e in vista del ritorno in Champions League.

Immobile, addio Lazio: otto anni di gol e successi

Peccato che la scorsa stagione sia stata avara di soddisfazioni per Ciro. Troppe le incomprensioni con mister Sarri, troppe le partite viste dalla panchina, chiaro presagio di come un ciclo stesse per finire. La chiamata del Besiktas è quindi arrivata al momento giusto, offrendo a Immobile l’opportunità di avere uno stipendio superiore e di giocare in un torneo competitivo.

Sta quindi per concludersi una gloriosa avventura lunga otto stagioni, condite da 207 gol, che fanno di Immobile il miglior marcatore della storia della Lazio e mille altre emozioni. Dal ritorno in Champions al titolo di Euro 2020 vinto con l’Italia. In bacheca ci sono due Supercoppe Italiane e una Coppa Italia e a livello personale tre titoli di capocannoniere. Nel 2018, con tanto di record assoluto di gol in una stagione, 36, eguagliando il primato di Higuain del 2014, e poi nel 2020, con annessa Scarpa d’Oro, e nel 2022.

Lotito fa il prezzo di Immobile: parola al Besiktas

Il momento del congedo è ormai a un passo, ma per sancirlo servirà il consenso del presidente Lotito. Immobile ha infatti chiesto al club di venire liberato a titolo gratuito, ipotesi alla quale il numero 1 della Lazio si è opposto fermamente. La società ha accettato l’idea di separarsi dal proprio bomber, ma solo dietro il pagamento di un indennizzo.

Del resto l’attaccante, che, come riportato da Gianlucadimarzio.com, ha già ricevuto e accettato la bozza di contratto dal Besiktas, è sotto contratto con la Lazio fino al giugno 2026 e l’idea del club era quella di andare avanti insieme, anche se non con il posto da titolare assicurato. Lotito e il ds Fabiani dovranno quindi attivarsi per cercare un nuovo attaccante, per questo la richiesta è di 5 milioni. Se e quando il club turco pagherà quella cifra Immobile diventerà a tutti gli effetti l’ex capitano della Lazio. E a Formello prenderà ufficialmente il via una nuova era.