40 milioni sull’unghia, Lotito scatenato e lo dichiara apertamente | E il mercato della Lazio è appena iniziato

Lazio attivissima: Baroni accoglie i primi tre volti nuovi e aspetta nuovi rinforzi. Il presidente biancoceleste esce allo scoperto.

“Non riteniamo soddisfacenti i risultati ottenuti nell’ultima stagione perché siamo solo andati vicini all’obiettivo che ci eravamo prefissati”. Così, nei giorni scorsi, Claudio Lotito ha parlato ai giornalisti a margine della presentazione del nuovo logo della Serie A. Si è trattato di un’ammissione che ha sorpreso i tifosi della Lazio.

Per la prima volta, infatti, almeno in maniera ufficiale, il Presidente ha parlato di “traguardo fallito”, alludendo evidentemente al piazzamento in zona Champions League. I biancocelesti hanno chiuso al 7° posto un’annata tormentata, caratterizzata dalle dimissioni di Maurizio Sarri a marzo e dal buon finale con in panchina Igor Tudor.

Il tecnico croato si è inoltre fermato in semifinale di Coppa Italia, venendo eliminato dalla Juventus, ma quando tutto lasciava presagire l’apertura di un nuovo ciclo sotto la sua gestione, ecco le dimissioni presentate poco dopo la fine del campionato, a causa di divergenze insanabili con la società sulla gestione del mercato.

Il percorso in Champions League, chiuso con l’eliminazione agli ottavi di finale contro il Bayern Monaco dopo aver vinto di misura la gara d’andata, ha rappresentato a conti fatti l’unico raggio di sole della stagione della Lazio, troppo discontinua in campionato per bissare la qualificazione alla Champions ottenuta nella stagione precedente con un brillante 2° posto.

Lazio, Lotito rilancia: il messaggio ai tifosi

Eppure proprio il pass per la nuova e più ricca Champions League era l’obiettivo dichiarato di Lotito, che ha deciso di affidare la guida tecnica a Marco Baroni in quella che non sembra essere affatto un’annata di transizione. La dimostrazione arriva da quanto già fatto dal club sul mercato, iniziato in maniera antitetica rispetto a 12 mesi fa.

Se infatti un anno fa di questi tempi Sarri non seppe mascherare l’inquietudine per l’immobilismo del club, che si sarebbe poi attivato nella seconda parte dell’estate, oggi Baroni ha già potuto festeggiare tre innesti di spessore. In attacco, oltre al fedelissimo Tijjani Noslin, già con il tecnico toscano al Verona, è arrivato Loum Tchaouna dalla Salernitana, mentre a centrocampo ecco il giovane Fisayo Dele-Bashiru, ex Manchester City.

Mercato Lazio: attacco tutto nuovo. E non è finita

Ecco quindi una prima linea giovane e scalpitante. In attesa di capire cosa ne sarà di Castellanos, Lotito non vuole fermarsi: “Abbiamo già speso quasi 40 milioni tra cartellini e commissioni per giovani promettenti. Quello che abbiamo fatto noi non l’ha fatto nessuno finora” il messaggio del presidente ai tifosi della Lazio attraverso le colonne de ‘Il Messaggero’.

“Altro che ridimensionamento” ha concluso Lotito, nella speranza che si spengano i venti di contestazione che a Formello spirano da quasi un mese. Il prossimi obiettivo della Lazio, oltre al sogno Mason Greenwood, esterno offensivo del Manchester United, è un terzino sinistro. Il nome di Nuno Tavares, ex Benfica e Marsiglia, di proprietà dell’Arsenal, fa sognare Baroni…