Milan shock: Zirzkee salta, Morata tentenna e Fonseca usa il pugno duro: i tifosi perdono la pazienza, disertano il raduno e sul web scoppia il finimondo

La nuova stagione dei rossoneri inizia in salita: mercato immobile, i sostenitori del Diavolo scelgono l’indifferenza.

Per tradizione, l’estate è la stagione dei sogni in ambito calcistico. La gioia per i traguardi centrati solo poche settimane prima e la delusione per quelli mancati, sono sentimenti annacquati dalle settimane di vacanze, indispensabili per ripresentarsi carichi in vista della nuova annata.

In estate tutti gli allenatori, vecchi e nuovi, sorridono, i nuovi acquisti sembrano fortissimi e gli obiettivi sfumati, beh, nessuno di questi appare indispensabile e insostituibile. Sotto l’ombrellone o al bar i tifosi scherzano e discutono, sicuri che la nuova annata vedrà le proprie squadre tra le protagoniste.

Tale scenario paradisiaco andava però bene solo fino a qualche anno fa. Perché oggi di mercato si parla ogni minuto di ogni ora di ogni giorno d’estate e, complice il tam tam dei social, far trascorrere anche solo un paio di settimane senza “colpi” fa arrabbiare i tifosi. Si prendano quelli del Milan, più che scettici in vista della nuova stagione quasi alle porte.

L’arrivo in città di Paulo Fonseca per l’inizio del ritiro non ha scaldato il popolo rossonero, complice l’immobilismo sul mercato. L’obiettivo principale per l’attacco è ormai sfumato e tanto è bastato per deprimere i tifosi. Il club ha ritenuto troppo elevate le richieste di commissione dell’entourage di Joshua Zirkzee, che quindi non sarà il nuovo centravanti rossonero.

Milan, quanti casi: mercato bloccato e Ibrahimovic… al mare

L’olandese del Bologna sembra destinato al Manchester United, ma non finisce qui. Anche la trattativa per il rinforzo individuato per la fascia destra difensiva, il brasiliano Emerson Royal del Tottenham, sta presentando complicazioni. Fonseca incassa in silenzio, almeno per il momento, ma il profilo del tecnico portoghese non è quello dell’aziendalista “alla Pioli”.

A completare il quadro sono le perplessità riguardo il ruolo di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è già stato protagonista di due conferenze stampa da dirigente, una per annunciare l’arrivo di Fonseca, l’altra per presentare il progetto Milan Futuro. Non è tuttavia ancora chiaro quale sia il suo effettivo incarico in società, così come il suo rapporto con il nuovo allenatore. Non è infatti passato inosservato sui social il fatto che mentre il tecnico è sbarcato a Milano, Ibra fosse in vacanza al mare, con tanto di foto a “testimoniarlo”…

La squadra si raduna, i tifosi del Milan… scioperano

Insomma, ce n’è abbastanza per disegnare un inizio di stagione all’insegna del pessimismo dei tifosi. La Curva Sud ha infatti diffuso un comunicato per spiegare la decisione di disertare, per la prima volta dopo tanti anni, il raduno della squadra. Ufficialmente la ragione è legata all’assenza di nuovi acquisti, ma il malumore è crescente, anche in relazione alla voci sul possibile arrivo di Alvaro Morata.

Lo spagnolo è infatti in ballottaggio con Romelu Lukaku per raccogliere l’eredità di Olivier Giroud. Dal punto di vista economico è più facile arrivare all’ex juventino, in forza all’Atletico Madrid e acquistabile per 13 milioni, il valore della clausola rescissoria. Morata sarebbe anche disposto ad abbassarsi l’ingaggio attuale di 6 milioni netti. Certo, l’acquisto di un giocatore di 32 anni non può essere considerato un investimento per il futuro e i tifosi lo sanno. Milanello sarà deserta per il raduno e la rabbia dei tifosi esploderà per il momento solo via social. Fonseca si aspettava un inizio meno turbolento…