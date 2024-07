Con lui la Champions sarà un successo | Italiano ne è convinto: a Bologna arriva l’ex campione del Barça

Calciomercato Bologna, colpo da Champions League per i rossoblù: Vincenzo Italiano potrà contare su un calciatore di assoluto valore

C’è grande attesa in merito a come sarà il nuovo Bologna targato Vincenzo Italiano. I rossoblù, dopo l’incredibile stagione scorsa, avranno i riflettori puntati addosso. Non sarà per nulla facile ripetersi, ma i tifosi felsinei non vogliono distrazioni esterne perché, comunque vada, la prossima stagione si preannuncia storica per tutta Bologna.

Orsolini e compagni disputeranno la Champions League e per diversi calciatori sarà la prima volta in assoluto in competizioni UEFA. Italiano, dopo le ultime tre annate passate sulla panchina della Fiorentina, si ritroverà ad allenare per la prima volta in carriera una squadra che disputerà la Champions League. Un vero e proprio banco di prova per il tecnico classe ’77.

Vedremo con che rosa il Bologna approccerà alla prossima stagione e in tal senso andrà compreso il futuro dell’olandese Zirkzee. Il Milan resta sempre molto interessato all‘ex attaccante del Bayern Monaco ma sulle sue tracce ci sono anche altri top club europei.

Calciomercato Bologna, “colpaccio” per Italiano: i dettagli

In merito al futuro di Zirkzee, qualche giorno fa, si espresso il direttore sportivo del Bologna Giovanni Sartori. Queste, nel dettaglio, le sue dichiarazioni rilasciate ai cronisti presenti a Rimini nell’evento di apertura del calciomercato estivo: “Per quanto riguarda Zirkzee c’è una clausola e credo che al 99,9% andrà via”.

Le parole di Sartori non lasciano spazio a dubbi: il Bologna non riuscirà a trattenere l’olandese e farà di tutto per accontentare le pretese sia del calciatore che del suo entourage. Nel frattempo il club rossoblù ha chiuso per l’arrivo di un terzino a parametro zero. Di chi si tratta? Ci stiamo riferendo allo spagnolo Juan Miranda.

Bologna, ecco Juan Miranda

Miranda, dopo la fine del contratto con il Betis, ha scelto di accasarsi a parametro zero al Bologna per poter disputare la Champions League nella prossima stagione. Il classe 2000 è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Betis e del Barcellona, con quest’ultimi ha anche esordito tra i professionisti nel 2018 collezionando ben quattro presenze tra Coppa di Spagna e Champions League.

Il terzino, però, comincerà la sua avventura in Italia con qualche settimana di ritardo. Il motivo? È stato convocato dalla Spagna Under 23 per disputare le olimpiadi di Parigi che si terranno dal 26 luglio all’11 agosto.