Clamoroso, Mbappè resta in Francia: “Il Real può attendere” | Ancelotti storce il naso

Estate piena di novità per la famiglia del giocatore più famoso di Francia: dopo la decisione di Kylian ecco una nuova sorpresa.

Il matrimonio tanto atteso alla fine è stato consumato. Al termine di un lungo corteggiamento Kylian Mbappé ha detto sì al Real Madrid, che ha vinto il braccio di ferro intrapreso con il Paris Saint-Germain. I Blancos sognavano il campione del mondo 2018 da anni, ma l’hanno ingaggiato alle proprie condizioni, ovvero senza spendere un euro di cartellino.

Sono passati solo sette anni da quell’estate nella quale i parigini sembravano poter dominare a lungo il mercato internazionale. I 222 milioni pagati al Barcellona per Neymar, all’epoca acquisto più caro della storia, si unirono infatti allo “strano” prestito dello stesso Mbappé, prelevato dal Monaco con un diritto di riscatto “shock” di 145 milioni.

La storia avrebbe detto che la coppia, al quale si sarebbe poi aggiunto Leo Messi, non avrebbero composto il reparto più forte di sempre e neppure avrebbero portato la Champions nella Ville Lumière. Ad essere decollata eccome è stata invece la carriera di Mbappé, laureatosi campione del mondo con la Francia già nel 2018.

Gli oltre 250 gol segnati con il Paris avrebbero tuttavia riempito la bacheca del club e quella personale di trofei nazionali e pure con i Blueus KM non è ancora riuscito ad aggiornare il proprio palmares. “Colpa” del flop ad Euro 2020 e dell’amara sconfitta nella finale del Mondiale 2022, nonostante la tripletta segnata in finale all’Argentina.

Real Madrid, prove di attacco stellare: Ancelotti e la convivenza Mbappé-Vinicius

A 25 anni e mezzo, comunque, Mbappé, già nella storia come il secondo giocatore in grado di fare hat trick nella finale Mondiale e per aver eguagliato Pelè e Zidane andando a segno in due finali consecutive, ha tutto il tempo per battere nuovi record e spezzare il tabù chiamato Champions League. Per provarci non poteva esserci destinazione migliore, almeno sulla carta. Real Madrid fa infatti rima con Champions League, anche se spetterà a Carlo Ancelotti risolvere qualche dilemma tattico.

Come già evidenziato ad Euro 2024, infatti, ed in particolare nelle difficoltà emerse durante la fase a gironi, per incidere Mbappé deve essere a proprio agio in attacco, ovvero nella posizione preferita, quella di esterno sinistro che taglia verso il centro. Peccato che da quelle parti al Bernabeu agisca un certo Vinicius Jr., uno reduce da due finali Champions vinte segnando in finale. Il futuro di Mbappé sarà quindi in Spagna, ma un legame… di sangue con la Francia resterà eccome.

Mbappé-PSG, addio definitivo: anche Ethan lascia il club

Il fratello minore, infatti, Ethan, ha deciso di proseguire il proprio percorso di crescita in Ligue 1. Dopo aver “imitato” Kylian decidendo di lasciare il PSG, il classe 2006 ha firmato un contatto di tre anni con il Lille, club con il quale si avvia a vivere la prima, vera stagione da professionista, dopo i tre spezzoni di Ligue 1 giocati con il Paris nella scorsa stagione. A darne notizia sono stati Les Dogues attraverso i propri canali ufficiali.

Ruolo centrocampista, Mbappé Jr. era approdato nella Capitale insieme al fratello, nel 2007, ad appena 11 anni. Ora, la nuova avventura. “Per me, alla mia età, restare in Francia era la soluzione migliore per crescere” il commento del ragazzo. Non poteva mancare la “benedizione” del fratellone, via social poche ore prima di scendere in campo contro il Portogallo per Euro 2024: “Sono il tuo sostenitore numero uno. Sarai all’altezza, adesso non mi resta che dare un’occhiata ai voli Madrid-Lille” la chiosa di Kylian.