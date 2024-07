Abbonamento CALCIO TV 2024/2025, vedi tutto a 13,99€ senza costi nascosti | L’offerta scade tra poche ore

La nuova stagione calcistica sarà senza precedenti: più competizioni e più partite. Spunta una nuova offerta per non perdersi neppure un gol.

La stagione 2024-’25 del calcio è quasi alle porte. E pazienza se quella precedente si è appena conclusa e anzi a livello internazionale deve ancora farlo. L’offerta di partite per gli appassionati di pallone è ormai sterminata e lo sarà ancora di più dalla prossima annata.

La prima edizione della nuova Champions League e l’introduzione del Mondiale per club toglieranno anche le ultime finestre di “libertà” per chi non può fare a meno del calcio, dal momento che la Serie A non si fermerà durante le Feste neppure il prossimo anno e che la Champions sarà priva di pausa invernale.

Tutte le partite, inutile dirlo, saranno visibili in diretta televisiva dal salotto di casa propria. I tempi in cui per vedere il calcio bisognava recarsi allo stadio sono ormai lontanissimi. Sono trascorsi oltre 30 anni dalla storica introduzione degli anticipi e posticipi in tv, che nei primi anni ’90 erano limitati ai match del sabato e della domenica sera.

Erano i tempi di Tele+, “antenata” dell’attuale Sky al pari di Stream. La svolta successiva fu quando, dallo scorcio finale del millennio precedente, le due tv concorrenti si divisero le squadre di Serie A, all’epoca dei diritti televisivi venduti individualmente, dando la possibilità ai tifosi di scegliere a quale emittente abbonarsi per seguire l’intero campionato della propria squadra del cuore.

Calcio in tv, quanto mi costi: DAZN e Sky alzano i prezzi

Tutto molto comodo, ma non certo economico, già da allora. Con il passare degli anni i prezzi degli abbonamenti decisi dai broadcasters hanno infatti subito continui rincari, che si aggiungono al fatto che oggi calcio italiano ed internazionale non possono essere seguiti attraverso un’unica piattaforma.

L’intera Serie A sarà infatti visibile solo su DAZN, mentre se ci si vuole godere tutta la Champions servirà avere Sky Sport, che trasmette settimanalmente tre match di A in co-esclusiva, e Amazon Prime. Inoltre, per venire incontro alle esigenze dei consumatori, sia a livello di gusti sportivi, che di preferenze di fruizione, tra device fissi e portatili, le emittenti hanno dato vita a svariati “pacchetti”, che dall’estate hanno subito ulteriori rincari.

DAZN, nasce ‘Goal Pass’: ecco il pacchetto che fa concorrenza a NOW

Sky, che fa leva anche sul grande cinema, sull’intrattenimento e sull’esclusiva degli altri sport, ha varato un incremento di 6,90 euro al mese per il pacchetto Sport, da 16 a 22,90 euro, e di tre euro per il pacchetto Calcio, da 5 a 8 euro mensili. Il calcio resta invece il piatto forte di DAZN, proprio grazie all’esclusiva della Serie A. In tal senso l’abbonamento annuale Plus, che permette di vedere eventi in contemporanea anche in due luoghi diversi, aumenterà da agosto da 539 a 599 euro annui. Siccome però buona parte degli abbonati segue ormai gli eventi in mobilità, ecco che DAZN, come riportato da ‘Il Fatto Quotidiano’, ha lanciato un pacchetto low cost concorrente al servizio NOW di Sky.

Si tratta di “Goal Pass“. Il prezzo è di 13,99 euro al mese, con opzione di pagamento unico a 129 euro all’anno. Il costo è quindi ragionevole, ma l’offerta è limitata, includendo le tre partite della Serie A in co-esclusiva con Sky, gli highlights delle altre, la Liga spagnola, qualche partita della Liga Portugal e la Champions League femminile. Ecco quindi il pacchetto concorrente a NOW che a 14,99 euro al mese offre le stesse tre partite di Serie A, ma anche tutta la Champions League, le altre coppe europee, il tennis e i motori. Agli appassionati consumatori, già alle prese con rincari diffusi per il costo della vita, il compito di decretare l’apprezzamento per le ultime novità…