Bye bye Gasp, io me ne vado | Koop, questa volta non ci sono dubbi: il campione ha i bagagli pronti

Calciomercato Atalanta, il pilastro della rosa di Gasperini corteggiato da un club. Ecco tutti i dettagli

Nella stagione appena conclusa abbiamo assistito al trionfo in Europa League dell’Atalanta di Gasperini che ha avuto la meglio sul Bayer Leverkusen nella finalissima di Dublino. La Dea ha così conquistato il suo primo trofeo europeo e tra qualche settimana sfiderà il Real Madrid in Supercoppa Europea.

Fra i protagonisti assoluti della rosa orobica c’è sicuramente il centrocampista olandese Teun Koopmeiners. Il classe ’98, attualmente impegnato con la sua nazionale ad Euro2024, è finito inevitabilmente sul taccuino di diversi top club europei.

Non è un mistero che la Juventus vorrebbe rinforzare il proprio centrocampo proprio con l’ex calciatore dell’Az. Sulle tracce dell’olandese, però, ci sarebbero anche alcuni club di Premier League, in particolare il Liverpool del nuovo allenatore Arne Slot.

Calciomercato Atalanta, un attaccante vicino all’addio? I dettagli

Nella rosa atalantina sono presenti diversi calciatori appetibili dei più importanti club nel panorama mondiale. Oltre a Koopmeiners anche l’attaccante nigeriano Lookman ha diversi estimatori dopo la grande stagione scorsa. Il suo futuro potrebbe anche essere lontano dal Bergamo, un club infatti sarebbe pronto a fare sul serio.

Secondo quanto riportato da Il Mattino l’ex Leicester sarebbe finito nel mirino di un club arabo. Nel dettaglio la squadra interessata al suo acquisto sarebbe l’Al-Ittiahd che non si farebbe di certo scrupoli ad offrire all’Atalanta una cifra considerevole per accaparrarselo.

Atalanta, Lookman in Arabia Saudita? La situazione

Lookman, nella stagione appena conclusa in cui con una tripletta ha deciso la finale di Europa League, ha realizzato ben 17 gol e confezionato 10 assist tra Campionato e coppe. Il suo valore si aggira intorno ai 30 milioni di euro, dunque una cifra che l’Al-Ittiahd potrebbe facilmente offrire alla Dea.

Si attenderanno sviluppi in merito anche se va segnalato che il nigeriano interessa anche ad altri club molto importanti come per esempio il Bayern Monaco. Vedremo quale futuro attenderà Lookman, non è da escludere che alla fine possa rimanere a Bergamo per continuare la sua avventura sotto la guida di Gian Piero Gasperini.