Baroni, ti frego il bomber | Immobile, questa volta si chiude: 15 milioni cash per le casse biancocelesti

Grandi manovre in attacco per la Lazio: Baroni accoglie un fedelissimo, ma si prepara a un addio illustre.

La scelta della società di puntare su Marco Baroni come successore di Igor Tudor non ha scaldato i cuori dei tifosi della Lazio. Del resto, lo stato d’animo dei tifosi biancocelesti può essere compreso. Il vuoto anche carismatico lasciato dal secondo tecnico a dimettersi dall’incarico nel giro di tre mesi non è da trascurare.

La panchina della Lazio si è infatti scoperta improvvisamente scomoda. Dopo il lungo “regno” di Simone Inzaghi, Maurizio Sarri ha sbattuto la porta prima ancora di concludere la terza stagione. Quanto al tecnico croato, il fragoroso addio dopo meno di 100 giorni fa ancora rumore.

Sul campo Tudor aveva convinto i tifosi, attraverso buoni risultati ed una discreta cifra di gioco, sebbene l’adattamento di qualche giocatore in ruoli inediti non fosse stato digerito facilmente dal gruppo. Le conseguenze si sono viste a mercato finito, quando tra Tudor e la società sono esplosi i dissapori che hanno portato alla rottura.

Baroni approda a Roma in punta di piedi, sulla scia dell’ottimo lavoro svolto tra Lecce e Verona, ma anche accompagnato da un curriculum che non scalda la piazza. Per provare a far tacere i malumori dei tifosi, già scoppiati in maniera piuttosto fragorosa, il presidente Lotito e il ds Fabiani si sono già messi al lavoro per costruire una rosa ambiziosa.

Lazio, obiettivo attacco: Noslin non basta

Buona parte del mercato della Lazio passerà comunque dalle conferme. Giocatori come Isaksen, Pellegrini e Rovella, “rottamabili” per Tudor, saranno invece fulcri della Lazio di Baroni. Dirigenti e allenatore sono comunque consapevoli che servono ritocchi importanti per avvicinarsi a una stagione da vivere con ambizione, in campionato, ma anche in Europa League, dove la Lazio cercherà di andare il più avanti possibile.

Per il momento le novità più sostanziose riguardano l’attacco. Il primo acquisto già definito è stato quello di Loum Tchaouna, attaccante francese classe 2003 prelevato dalla Salernitana. Tutto fatto anche con il Verona per l’approdo nella Capitale di Tijjani Noslin. L’olandese seguirà quindi Baroni nella sua nuova avventura, cercando di ripetere le ottime performances della seconda parte della scorsa stagione. I dubbi, però, si annidano attorno alla figura del centravanti.

Mercato Lazio, Castellanos può partire: Lotito verso l’incasso

L’ultima annata in casa Lazio ha vissuto su un’alternanza tra Taty Castellanos e Ciro Immobile. L’argentino, pur convincente solo a tratti, ha tolto al capitano biancoceleste l’inamovibilità delle stagioni precedenti, complici i tanti problemi fisici vissuti dall’ex nazionale italiano. Eppure, a poche settimane dal ritiro, la situazione sembra essersi già rovesciata. Se infatti la permanenza di Immobile sembra probabile, quella dell’ex Girona è in dubbio.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, sulle tracce di Castellanos ci sarebbe proprio il Girona. La rivelazione dell’ultima Liga ha strappato il pass per la Champions League, dove ha tutta l’intenzione di ben figurare. Da qui l’idea di riprendersi un giocatore autore di 13 reti nella sua unica stagione in Liga, nel 2022-’23. Sarebbe la stessa cifra versata dalla Lazio 12 mesi fa, ma Lotito non si accontenta e chiede di più per confezionare una plusvalenza. L’affare potrebbe comunque sbloccarsi, consentendo alla Lazio di rientrare della cifra spesa per Noslin, prima di puntare su un altro attaccante per completare il reparto, individuato in Boulaye Dia, separato in casa alla Salernitana.