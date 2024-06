Gasp, ti stanno portando via il pupillo | L’Atalanta perde pezzi pregiati: c’è lo zampino di Commisso

Dopo il trionfo in Europa League i bergamaschi vogliono confermarsi, ma un obiettivo di mercato sfuma in direzione Fiorentina.

Nel calcio, si sa, le vittorie hanno vita breve. Il manuale del bravo allenatore recita infatti che i trionfi, parziali o meno, ovvero che si tratti di una singola partita importante o di un torneo, vanno festeggiati per poche ore, prima di concentrarsi sugli impegni successivi.

Solo così si costruisce una mentalità vincente, solo così si abitua il gruppo a non accontentarsi mai e a continuare ad allenarsi per migliorare laddove sia possibile, oppure per mantenere uno standard di rendimento molto alto, in modo da cercare di provare l’unica ebbrezza superiore alla vittoria: ripetersi.

È questa la specialità delle grandi squadre, anzi ciò che distingue un top team da uno capace di conseguire un successo isolato. Gian Piero Gasperini si è dato questa missione: dopo aver portato la sua Atalanta sul tetto d’Europa, l’intenzione è farcela restare. Così dopo la decisione del tecnico torinese di rimanere a Bergamo sono iniziate le riunioni con la dirigenza per definire gli obiettivi di mercato.

I primi rumors parlano di possibili “scontri” plurimi con la Fiorentina. Non si tratta di un “semplice” testa a testa, dal momento che le due società sono spesso state al centro di polemiche negli ultimi tempi. Tra le tifoserie c’è ruggine, così come tra lo stesso Gasperini e il popolo viola e tra l’allenatore e il presidente gigliato Rocco Commisso.

Atalanta-Fiorentina, duello infinito: dal campo al mercato

I due sono stati protagonisti di un battibecco sopra le righe nel settembre 2023 dopo uno scontro diretto in campionato. Dopo il gestaccio di Commisso colto in tribuna e la replica al veleno di Gasp i rapporti sono sempre stati conflittuali e le tensioni non sono mancate nelle (numerose) sfide successive tra campionato e Coppa Italia.

Chissà che questo non si ripercuota sui duelli di mercato che si annunciano per le prossime settimane. Il primo può riguardare Nicolò Zaniolo. L’attaccante in uscita dall’Aston Villa vuole tornare in Italia ed è trattato proprio dai viola e dai nerazzurri, che in mezzo al campo rischiano di perdere Teun Koopmeiners. L’olandese è un obiettivo della Juventus ed è tra i pochi giocatori dell’Atalanta che hanno espresso il desiderio di vivere nuove sfide.

Ismael Saibari: sfida tutta italiana per il talento del PSV

L’ex romanista farebbe comodo tanto a Gasperini quanto al nuovo allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino, sebbene il tecnico campano abbia fatto capire di voler puntare sulla difesa a tre. Con questo schieramento potrebbe essere più difficile trovare spazio per Zaniolo, a meno di impiegarlo come trequartista centrale. Un ruolo per il quale Dea e Viola sono pronte a sfidarsi nuovamente.

Secondo quanto riportato da Street Foot, media specializzato nel calcio africano, infatti, l’Atalanta è interessata a Ismael Saibari, centrocampista offensivo marocchino, ma nato in Spagna, del PSV Eindhoven. Il classe 2001 è un giocatore perfetto per il calcio di Gasperini, essendo in possesso di tecnica, duttilità tale da poter venire impiegato da trequartista o da mezzala offensiva, ma anche buona presenza fisica. Oltre al Villarreal, sulle tracce del giocatore c’è però proprio la Fiorentina. Una rivalità sul mercato è appena nata e promette di regalare parecchi capitoli…