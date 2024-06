A queste cifre non verrò mai da voi | Zlatan liquidato al telefono: il bomber distrugge i sogni rossoneri

Calciomercato Milan, sfuma un attaccante considerato l’erede di Giroud? Le ultime in casa rossonera

Il Milan, dopo aver scelto di non proseguire il rapporto con Stefano Pioli, ha deciso di affidare la panchina del club a Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese, che ha già allenato in Serie A la Roma dal 2019 al 2021, torna così in Italia.

Proprio Fonseca, nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Milan, ha avuto modo di manifestare tutto il proprio orgoglio per essere stato scelto dalla società.

Le sue parole: “Sono orgoglioso di essere il nuovo allenatore del Milan e lavorerò per onorare questo club e la sua grande storia. Insieme vogliamo eccellere e scrivere un nuovo capitolo di successi che speriamo di celebrare con i nostri straordinari tifosi. Forza Milan!”.

Calciomercato Milan, un attaccante canadese nel mirino: le ultime

Il Milan nel corso delle prossime settimane sarà impegnato sul fronte mercato per cercare un centravanti da regalare a Fonseca. L’addio di Giroud, che ha scelto di proseguire la sua carriera in MLS, obbliga la società rossonera a cercare un profilo di livello in grado di regalare emozioni ai tifosi.

Per questo motivo il Milan avrebbe messo nel mirino Jonathan David del Lille, attaccante canadese classe 2000. L’ex bomber del Gent interessa a diversi club europei ed anche il Napoli ci avrebbe fatto un pensierino come possibile sostituto di Victor Osimhen.

Milan, primi intoppi per Fonseca? La situazione

Secondo quanto riportato da Florian Plettenberg, giornalista di Sky DE, due club di Premier League sarebbero pronti a far recapitare al Lille un’offerta ufficiale. Chelsea e West Ham, infatti, non si farebbero problemi ad accontentare le richieste del club francese che valuta il calciatore 25 milioni di euro.

Ci sarebbe anche un terzo club inglese interessato al canadese. Si tratterebbe del Manchester United di Erik ten Hag. Dunque la concorrenza per David non manca di certo, ciò obbliga il Milan a fare delle rapide valutazioni per quanto concerne l’obiettivo di mercato per l’attacco. I rossoneri, e non è un mistero, hanno come piano A Zirkzee del Bologna: si attendono sviluppi.