‘Ne abbiamo perso un altro’, De Rossi è una furia | Dopo Lukaku va via anche lui

Calciomercato Roma, un attaccante ha salutato ufficialmente il club giallorosso: l’annuncio

In casa Roma, in vista della prossima stagione, dovranno essere chiarite diverse posizioni dei calciatori che hanno fatto parte della rosa nell’ultima annata. L’arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma, al posto di Mourinho, ha dato entusiasmo all’ambiente, tuttavia i giallorossi non sono riusciti a conquistare un posto nella prossima Champions League.

Pellegrini e compagni, anche per la prossima stagione, dovranno accontentarsi dell’Europa League, torneo in cui nelle ultime due edizioni la Roma ha disputato prima una finale e l’anno scorso la semifinale.

Salvo clamorosi dietrofront, Romelu Lukaku non proseguirà la sua avventura con la maglia capitolina. Il belga, arrivato la scorsa estate in prestito secco dal Chelsea, tornerà a Londra per poi capire cosa gli riserverà il futuro visto che i Blues non intendono puntare su di lui. Da escludere, per questioni legate in primis all’ingaggio, un possibile ritorno in giallorosso.

Roma, non solo Lukaku dice addio: ceduto un altro attaccante

Nelle prossime settimane andrà monitorato anche il futuro di Paulo Dybala. L’attaccante argentino è legato alla Roma fino al 30 giugno 2025 e, come noto, nel suo contratto è presente una clausola rescissoria dal valore di 12 milioni di euro valida per l’estero.

Nel frattempo è arrivata l’ufficialità della cessione di Belotti al Como. L’ex centravanti del Torino, che negli ultimi 6 mesi ha militato nella Fiorentina, ha firmato un contratto biennale con i Lariani e dal 1° luglio sarà a tutti gli effetti un nuovo rinforzo per la squadra di Cesc Fabregas.

Belotti al Como: il comunicato ufficiale della Roma

Attraverso un comunicato ufficiale la Roma ha ratificato il passaggio del classe ’93 al Como. Nel dettaglio la nota recita: “L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Andrea Belotti al Como. Arrivato in giallorosso nell’estate del 2022, l’attaccante ha collezionato 68 presenze e segnato 10 gol con la maglia della Roma”.

“Il 1° febbraio 2024 si era trasferito alla Fiorentina a titolo temporaneo fino al termine della stagione. In bocca al lupo per questa nuova avventura in Serie A, Andrea!”, si legge.