Dovevate prendermi lui | Fonseca sbotta a Milanello: il campione è sfuggito dalle mani di Ibra

Inizia in salita l’estate del Milan: un altro top player per l’attacco si allontana dai rossoneri per la rabbia del nuovo allenatore.

Il Milan ha chiuso il campionato 2023-’24 con il secondo miglior attacco, alle spalle solo dell’Inter campione, con 76 gol realizzati. Due sono stati i giocatori andati in doppia cifra e ben 17 quelli che hanno segnato almeno una rete.

Come dire, in base ai “freddi” numeri il problema principale dell’ultima versione dei rossoneri targata Stefano Pioli non è stato la fase offensiva e a confermarlo c’è il fatto che quella guidata da Mike Maignan è stata solo l’undicesima miglior difesa del torneo.

Di fatto tutte le squadre della parte sinistra della classifica hanno incassato meno reti rispetto al Diavolo. Come si dice in questi casi la colpa non è mai solo dei difensori, perché nel calcio moderno la fase difensiva coinvolge tutta la squadra, compreso un attacco che nel caso specifico ha partecipato poco alla fase difensiva e uno centrocampo più portato a costruire.

Nonostante questo, i dirigenti rossoneri hanno mosso i primi passi nel mercato estivo 2024 alla ricerca di un attaccante centrale. Non si tratta certo di una scelta incomprensibile, dal momento che è cambiata la conduzione tecnica, con Paulo Fonseca successore di Pioli, e dal momento che il 9 titolare è ai saluti.

Milan, si complicano i piani per l’attacco: un altro obiettivo si allontana

Il 30 giugno terminerà ufficialmente il glorioso triennio di Olivier Giroud in rossonero. Il francese era arrivato a 34 anni con l’”etichetta” di punta di scorta utile sul piano dell’esperienza, invece ha finito per fare il titolare e risultare determinante per lo scudetto 2022. Ora bisogna voltare pagina e per farlo la società ha puntato su un tecnico chiamato a dare più equilibrio. Eppure già si registrano i primi malumori dello stesso Fonseca.

Dopo le complicazioni per arrivare al primo nome nella lista del tecnico portoghese, quello di Joshua Zirkzee, olandese rivelazione del Bologna qualificatosi per la prima edizione della nuova Champions League, anche il secondo obiettivo del Milan si sta allontanando in maniera quasi definitiva.

Guirassy resta in Bundesliga: Milan beffato

Si tratta di Serhou Guirassy dello Stoccarda. Il guineano classe ’96 è stato il trascinatore dei biancorossi, che hanno chiuso la Bundesliga al secondo posto anche grazie ai suoi 28 gol. La quinta stagione consecutiva in doppia cifra tra Francia e Germania ha trasformato Guirassy in un uomo mercato anche perché il bottino realizzativo è raddoppiato rispetto ai 12 gol della prima stagione in Bundes.

Secondo quanto riporta Bild, Guirassy avrebbe già comunicato al club la volontà di cambiare aria, forte di una clausola rescissoria di appena 17 milioni. Il Milan è pronto a pagarla, al pari però di tanti altri club. Tra questi Chelsea, Arsenal, ma soprattutto Borussia Dortmund, che sarebbe più avanti delle concorrenti. Il Milan, storicamente allergico alle aste riguardanti ingaggio e commissioni agli agenti, è quindi al bivio: rilanciare o cambiare di nuovo strada, per la prevedibile delusione di Fonseca?