Ora si punta allo Scudetto | De Rossi è stato accontentato: il nuovo Jesus Navas arriva a Trigoria

Si accende il mercato della Roma: il neo ds Ghsolfi si presenta con un colpo inatteso che fa sognare i tifosi.

Un’altra stagione, la sesta consecutiva, senza poter sentire la musichetta della Champions League. Per giocatori e tifosi. E, per la società, senza poter contare sugli incassi della regina delle coppe europee, che peraltro inaugurerà da settembre una nuova e più remunerativa formula.

Questo è lo scenario che attende la Roma a ormai poche settimane dal via della preparazione per la nuova annata agonistica. La prima estate di Daniele De Rossi sulla panchina della squadra del cuore e che ha rappresentato da capitano sarà quindi inevitabilmente condizionata dalla delusione con la quale si è conclusa la scorsa stagione.

Subentrato a gennaio a José Mourinho, De Rossi ha vissuto un’ottima partenza, salvo vivere una leggera flessione di rendimento nell’ultima parte del campionato costata l’aggancio al 5° posto, che quest’anno sarebbe bastato per entrare in Champions League.

Il ritorno in quella coppa che la Roma non disputa dal 2018-’19 resta quindi l’obiettivo minimo per il 2024-’25, da centrare attraverso il campionato oppure la più impervia strada della vittoria dell’Europa League, torneo dove i giallorossi vengono da due finali e una semifinale nelle ultime tre edizioni.

Mercato Roma, le richieste di De Rossi: obiettivo esterni

Pur senza l’obbligo di pensare a fare cassa entro il 30 giugno, come accaduto lo scorso anno, i dirigenti della Roma dovranno quindi fare i conti con il bilancio anche nella sessione di mercato che sta per aprirsi ufficialmente. Vietato, quindi, aspettarsi colpi ad effetto, o comunque acquisti per i quali è richiesto un esborso significativo per cartellino e ingaggio.

Il sogno tutt’altro che sconosciuto di De Rossi è quello di poter allenare Federico Chiesa. L’esterno della Juventus viene visto dall’allenatore giallorosso come l’interprete giusto per il proprio calcio. In generale, il reparto nel quale è lecito aspettarsi il maggior numero di novità per la Roma sarà proprio quello degli esterni. Un nome più di altri sembra vicinissimo all’approdo a Trigoria.

Roma, ecco Sangaré: per la difesa arriva un gioiellino spagnolo

Tanto per quanto riguarda gli esterni bassi, alla luce delle partenze di Karsdorp e Kristensen, che per quanto concerne le ali, la lista degli obiettivi è lunga. La prima spunta sta per essere messa alla voce Aboubacar “Buba” Sangaré, talentuoso terzino spagnolo classe 2007, in forza al Levante, stando a quanto riportato da tuttomercatoweb.com. I dirigenti della Roma lo seguono da tempo e stanno per chiudere l’affare al fine di bruciare la folta concorrenza.

Si tratta di un giocatore forte fisicamente e a livello atletico, a dispetto della giovanissima età, ma anche dal punto di vista tecnico. Saltare l’uomo, caratteristica chiave per il gioco di De Rossi, è infatti una delle specialità della casa, senza dimenticare una buona attitudine difensiva. Un calciatore moderno, considerato in Spagna l’erede di Jesus Navas, nonché forte anche nel gioco aereo. Ovviamente da testare a grandi livelli avendo giocato solo spiccioli di minuti nella seconda divisione spagnola. De Rossi e il neo ds Ghisolfi l’hanno però già promosso. L’estate giallorossa può partire.