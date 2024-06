ESCLUSIVA IGDS – La più giovane italiana alle Olimpiadi di Francia è la 17enne Sara Curtis: “Non so se ci saranno i miei genitori, i biglietti costano tanto”

Sara Curtis, 17 anni, stella della rappresentativa olimpica italiana, è pronta a volare a Parigi. L’abbiamo sentita in esclusiva.

La più giovane della spedizione italiana a Parigi scalda i motori con un bronzo vinto nei 50 metri stile libero al Settecolli di Roma. Stiamo parlando di Sara Curtis, 17 anni, nativa di Savigliano in Piemonte, una delle nuove leve dello sport italiano pronta a rappresentare la nostra nazionale nelle prossime Olimpiadi che si terranno a Parigi dal 26 luglio all’11 agosto.

La primatista italiana nei 50 metri stile libero in vasca lunga, con il tempo di 24″56, punta molto in alto ed in esclusiva ai microfoni de IlGiornaleDelloSport così parla: “Per scaramanzia non voglio anticipare i miei obiettivi, ma mi piacerebbe fare la storia. Vorrei ottenere qualcosa che resti nel tempo.”

Tanto rispetto nei confronti delle atlete più grandi, ma nessun timore: “Mi fa impressione gareggiare contro atlete di altissimo spessore, mi trovo a competere con chi era il mio idolo. Ma se ci sono anche io vuol dire che me lo merito. Quindi sono concentrata sulla gara”.

Chi la accompagnerà a Parigi? Ancora in forse la presenza dei genitori della 17enne: “Non so se la mia famiglia sarà presente a Parigi, i biglietti costano tanto, ma me lo auguro, perché credo sia un’esperienza unica”.

Un’esperienza unica che speriamo possa essere coronata con un bell’exploit: Sara Curtis avrà un’Italia intera a supportarla.