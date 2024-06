Affare fatto, la Lazio porta a casa un gioiello | Magia di Fabiani: i tifosi non si lamentano più

I tifosi della Lazio possono finalmente gioire: il ds Fabiani porta a Formello un gioiello del calcio europeo

La situazione di caos che vige in casa Lazio da più di un anno sembra finalmente star trovando uno spiraglio di luce. La società sta finalmente avviando un progetto di rivoluzione che mira a portare il club ai vertici nel più breve tempo possibile.

L’improvviso e inspiegabile addio di Tudor che aveva portato la squadra biancoceleste ad una qualificazione in extremis in Europa League aveva creato ancora più problemi tra tifoseria e club, ma con l’assegnazione del nuovo allenatore ed il mercato finalmente avviatosi le acque stanno iniziando a calmarsi.

Marco Baroni è stato chiamato sulla panchina. Ha firmato un biennale con opzione per il terzo anno a circa 1 milione di euro a stagione più bonus; un salto di qualità per la sua carriera da allenatore, meritato dopo l’impresa salvezza con l’Hellas Verona nell’ultima stagione.

La squadra giocherà con il 4-3-3 o all’occorrenza con il 4-2-3-1 proponendo uno stile di gioco volto alla verticalità con lanci lunghi da parte dei centrali per sfruttare la fisicità della punta e alla pressione organizzata dei singoli sugli avversari per ripartire quanto prima in contropiede.

Ricostruzione obbligatoria

La Lazio con Baroni dovrà fare un percorso importante i cui risultati saranno conseguenza di una ricostruzione obbligatoria da attuare alla rosa, vedova negli ultimi anni dell’addio dei suoi migliori calciatori quali Milinkovic Savic, Luis Alberto e Felipe Anderson.

Questo mercato sarà fondamentale poiché creerà l’ossatura per il futuro, basandosi prevalentemente sugli under 25; un nuovo progetto, un nuovo tecnico, nuovi calciatori: il presidente Lotito è pronto a rischiare il tutto per tutto per riportare in alto il club della Capitale.

Mercato aperto

La Lazio si sta accendendo definitivamente sul mercato. Sono tanti i nomi che segue, ma tra i più importanti c’è quello di Calvin Stengs, designato come sostituto ideale di Luis Alberto, che ha recentemente firmato per l’Arabia Saudita, trasferendosi all’Al-Duhail.

La valutazione del calciatore del Feyenoord si aggira sui circa 20 milioni di euro ma l’offerta di 12 milioni più bonus dei biancocelesti li ha sorprendentemente accontentati. Nei prossimi giorni il direttore sportivo Fabiani e il club olandese sistemeranno gli ultimi dettagli per delineare il trasferimento, mentre gli osservatori del “de Kuip” sono stati inviati alle partite di Euro 2024 e di Copa America per trovare chi prenderà il posto del classe 1998.