‘Ci interessa un bianconero’: l’Inter ha scoperto le carte | Il prossimo innesto gioca in Serie A

Il mercato dei nerazzurri entra nel vivo e ci si prepara a quello che sarebbe uno sgambetto vero e proprio.

Strategie, schermaglie e tanto lavoro sottotraccia. Il mercato di Serie A non può fare a meno dei suoi titoli, delle mille indiscrezioni ma alla fine ciò che conta è la firma sul contratto. I ds italiani conoscono bene il proprio mestiere e sanno quanto possa essere rischioso far uscire un nome prima che la trattativa abbia preso la giusta piega.

Nel caso dei nerazzurri di Simone Inzaghi ad esempio non sarà affatto facile rinforzare una squadra che ha dominato lo scorso campionato. L’Inter non è stata soltanto la squadra più forte ma anche la più credibile da un punto di vista della qualità del gioco espressa.

Il ds Piero Ausilio e i suoi collaboratori hanno confermato che i ritocchi, se ci saranno, saranno minimi. La rosa è forte ed effettivamente non serve poi molto per continuare a competere in Italia e soprattutto in Europa.

Forse proprio quest’ultimo palcoscenico, dopo la finale di due anni fa persa contro il Manchester City di Haaland, è andato di traverso a Lautaro e compagni, impegnati nel primo obiettivo della stagione: lo scudetto. Ora si può rimediare magari anche grazie al prossimo colpo in entrata.

Tutto sul bianconero

Potrebbe non piacere ai tifosi della squadra rivale ma l’Inter deve fare il suo interesse e ha trovato nel giocatore che veste il bianconero quelle qualità necessarie per un upgrade. Non stiamo parlando tuttavia di un calciatore della Juventus.

L’Inter sta seguendo con attenzione Maduka Okoye, 24enne estremo difensore dell’Udinese. Ecco a che punto sarebbe la trattativa. In questo momento i nerazzurri hanno una priorità quando si parla di calciomercato.

L’indiscrezione di mercato

Secondo l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini il nome di Okoye sarebbe nella lista degli osservatori nerazzurri ma non sarebbe il solo. Il giornalista spiega però come la pista bianconera non sia l’unica. Non è ancora tramontata infatti l’ipotesi Bento anche se la valutazione complica l’arrivo del portiere brasiliano.

In questo scenario non si possono escludere altri nomi a sorpresa. In ogni caso l’Udinese per il suo portiere chiede 12 milioni di euro. Proprio in Friuli l’Inter pescò nel 2012 un certo Samir Handanovic, protagonista di un percorso pazzesco con il nerazzurro. Chissà che non possa accadere lo stesso con un giocatore emergente ma che ha già fatto vedere delle grandi qualità.