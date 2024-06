I primi colloqui sono stati avviati | Mossa lampo del Milan: dalla difesa all’attacco, sarà il jolly di Fonseca

Calciomercato Milan, subito un primo colpo per Paulo Fonseca? Ecco tutti i dettagli

Il Milan ha deciso di ripartire da Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese torna a così in Serie A dopo il biennio, tra il 2019 e il 2021, sulla panchina della Roma. Tanti sostenitori rossoneri non hanno accolto di buon occhio la scelta della società e avrebbero preferito un profilo più blasonato come sostituto di Stefano Pioli.

Ibrahimovic, nelle scorse ore, ha tenuto una conferenza stampa nel centro sportivo di Milanello in cui ha avuto modo di presentare la prossima stagione del club e in merito alla scelta che ha portato Fonseca sulla panchina rossonera ha spiegato: “Lo abbiamo studiato bene, lo abbiamo scelto per portare la sua identità a quei giocatori che abbiamo con un gioco dominante e offensivo. Siamo molto fiduciosi”.

Calciomercato Milan, Fonseca subito accontentato sul mercato?

La società rossonera nel corso della prossima finestra estiva di calciomercato interverrà sicuramente su più ruoli per rinforzare la rosa che avrà a disposizione Paulo Fonseca. In primis servirà acquistare un attaccante per sostituire la partenza di Oliver Giroud che ha scelto di proseguire la propria carriera in MLS, in aggiunta servirà anche almeno un rinforzo a centrocampo per consentire a Fonseca di avere un ventaglio di soluzioni più ampio.

Se per quanto concerne l’attacco l’obiettivo numero uno è Joshua Zirkzee del Bologna, per il centrocampo nelle ultime ore è spuntata un’idea decisamente stuzzicante. Ci stiamo riferendo a Mats Wieffer del Feyenoord, vero e proprio jolly da impiegare in mezzo al campo.

Milan, occhi su Wieffer: la situazione

Wieffer, centrocampista classe 1999, può essere impiegato sia davanti la difesa ma anche in una posizione più avanzata. È uno dei gioielli del Feyenoord e nell’ultima stagione ha realizzato ben 6 gol tra campionato e Champions League. Vanta 9 presenze con la nazionale olandese anche se il CT Koeman ha scelto di non convocarlo per Euro 2024.

Secondo quanto riportato da SportMediaset il Milan per potersi accaparrare l’olandese dovrà rimborsare una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Vedremo se nelle prossime settimane il club rossonero deciderà di puntare forte sul centrocampista del Feyenoord o se sceglierà di virare su altri obiettivi.