Di nuovo fuori dai Mondiali | Salta la qualificazione in vista del 2026: è uno scandalo senza precedenti

Euro 2024 è in pieno svolgimento, ma una nazionale è già certa di non partecipare neppure al prossimo Mondiale in programma nell’estate 2026.

Gli appassionati di calcio si preparano a vivere un’estate ricca di emozioni grazie agli eventi che terranno desta la loro attenzione anche dopo la fine dei campionati nazionali. Come tradizione, Europei e Copa America vedranno infatti disputare le rispettive fasi finali quasi in contemporanea.

La Germania e gli Stati Uniti saranno i palcoscenici che vedranno Italia e Argentina cercare di confermarsi in cima ai rispettivi continenti tre anni dopo gli storici successi conseguiti “nella tana del nemico”. Tanto gli Azzurri quanto la Seleccion nel 2021 sono stati infatti in grado di sovvertire il pronostico ambientale.

La squadra allenata da Roberto Mancini ha strozzato in gola l’urlo dei tifosi inglesi, che hanno visto sfumare ai rigori a Wembley la possibilità di tornare a vincere un titolo che manca dal Mondiale 1966. Quella di Scaloni ha fatto anche meglio, ponendo fine al digiuno in Copa America che durava dal 1993 battendo il Brasile nella finale giocata al Maracana.

Nel calcio, si sa, i rapporti di forza cambiano piuttosto rapidamente, in particolare se si parla di nazionali. Per l’Italia confermarsi campione sarebbe un’impresa, mentre l’Argentina può puntare al bis, nonostante il Brasile della nuova generazione stia crescendo lentamente e punti a tornare protagonista.

Mondiali 2026, per qualche nazionale il sogno è già finito

Per i verdeoro l’obiettivo è quello di vincere il Mondiale 2026, che si giocherà tra Stati Uniti, Canada e Messico. Del resto negli Usa e in Messico la Seleçao ha già vinto due titoli iridati, nel 1994 e nel 1970. La corsa verso il prossimo Mondiale è comunque ancora lunga, al punto che in alcuni continenti non sono ancora cominciate le partite di qualificazione.

Dopo non aver preso parte a Russia 2018 e Qatar 2022 l’Italia non potrà fallire, complice anche il fatto che quello 2026 sarà il primo Mondiale della storia aperto a 48 nazionali. In altre parti del globo il percorso di qualificazione è invece già iniziato. Le sorprese, ma soprattutto le polemiche, non sono mancate in particolare in Asia.

India, Mondiali ancora stregati: incredibile beffa in Qatar

La corsa dell’India, che non ha mai preso parte ad un Mondiale, è infatti finita nel peggiore dei modi, al termine della partita persa per 2-1 ad Al Rayyan contro il Qatar. La nazionale del paese organizzatore dell’ultimo Mondiale si è imposta grazie ad un clamoroso errore arbitrale. Sul punteggio di 1-0 per l’India, con gol di Lallianzuala Chhangte, al 28’ della ripresa è accaduto l’incredibile.

Yousef Aymen ha segnato la rete del pareggio raccogliendo l’assist di un compagno, arrivato però dopo che il pallone aveva vistosamente varcato la linea di fondo, respinto dal portiere su un colpo di testa ravvicinato di un giocatore qatariota. Arbitro e guardalinee non hanno visto nulla e non sono statu soccorsi dal Var, non in uso nelle qualificazioni asiatiche. A nulla sono valse le proteste degli increduli giocatori indiani del ct croato Igor Stimac. Al-Rawi all’85’ ha poi dato la vittoria al Qatar. L’India ha così chiuso il girone al 3° posto con 5 punti, superata dal Kuwait che ha toccato quota 7 dopo la vittoria sull’Afghanistan, strappando la seconda posizione utile per accedere alla seconda fase, alle spalle del Qatar con 16.