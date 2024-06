Abbiamo deciso di lasciarlo partire | Inter, Marotta lo saluta per sempre: non ci sarà alcun rinnovo

Calciomercato Inter, addio certo per un calciatore della rosa nerazzurra: ecco tutti i dettagli

L’Inter, dopo il cambio di proprietà con l’avvicendamento tra Steven Zhang e il fondo Oaktree, sta iniziando a preparare la prossima stagione che per forza di cose partirà dalle mosse di mercato. Il club nerazzurro dal primo luglio potrà contare ufficialmente su due rinforzi perfezionati nel mese di gennaio, ossia Il centrocampista polacco Piotr Zielinski e l’attaccante iraniano Taremi.

Due acquisti non di poco conto che daranno la possibilità a Simone Inzaghi di avere una rosa più profonda e in particolare di avere a disposizione almeno due calciatori per ruolo.

Calciomercato Inter, un calciatore certo dell’addio: di chi si tratta

L’Inter, in vista della prossima stagione, ha praticamente deciso ma che non punterà su uno degli elementi che ha fatto parte della rosa capace di vincere lo scorso campionato. Ci stiamo riferendo al portiere Emil Audero, arrivato la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria.

Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate da Il Secolo XIX, i nerazzurri avrebbero già comunicato ai blucerchiati di non voler esercitare il diritto di riscatto per l’acquisto del portiere che quindi di conseguenza tornerà in Liguria.

Audero, nella stagione appena terminata, ha collezionato sei presenze con la casacca dell’Inter (4 in Serie A, 1 in Coppa Italia e 1 in Champions League). Il suo futuro, ad ogni modo, dovrebbe essere lontano da Genova.

Inter, chi come secondo portiere alle spalle di Sommer?

Il non riscatto di Audero comporterà inevitabilmente l’acquisto di un secondo portiere da parte dell’Inter da affiancare allo svizzero Sommer. Di Gennaro resterà come terzo portiere anche per una questione di liste considerato il fatto che è cresciuto calcisticamente proprio nel settore giovanile dei nerazzurri.

Negli ultimi giorni al club nerazzurro è stato accostato con insistenza il portiere del Genoa Josep Martinez. L’estremo difensore classe 1998 ha disputato un’ottima stagione con il Grifone ed ha ha attirato l’interesse di diversi club. Tra questi ci sarebbe proprio l’Inter di Simone Inzaghi che potrebbe ripartire proprio dallo spagnolo come “dodicesimo” alle spalle di Sommer.