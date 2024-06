Italiano tinge di viola il suo Bologna | Doppio scippo alla sua ex squadra: vuole ripetere l’impresa di Motta

Il nuovo Bologna di Vincenzo Italiano “guarda” in casa Fiorentina per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione

Il Bologna, dopo l’addio di Thiago Motta che nei prossimi giorni verrà ufficializzato sulla panchina della Juventus, ha scelto di ripartire da Vincenzo Italiano. L’ex allenatore della Fiorentina guiderà per la prima volta un club che giocherà la Champions League e lo farà grazie al lavoro svolto proprio da Thiago Motta sulla panchina dei felsinei.

Per il Bologna, la prossima stagione, sarà decisamente impegnativa visto che il rossoblù disputeranno la Champions League dopo tantissimi anni e per molti giocatori sarà la prima volta in assoluto in una competizione Europea. Italiano avrà tantissimo lavoro da fare per cercare di proseguire il cammino intrapreso dai felsinei con Thiago Motta in panchina.

Calciomercato Bologna, Italiano punta due calciatori della “sua” Fiorentina: i dettagli

Secondo le ultime indiscrezioni Vincenzo Italiano vorrebbe portare a Bologna due calciatori che ha allenato in questi anni alla Fiorentina. Nel dettaglio ci stiamo riferendo a Gaetano Castrovilli e Giacomo Bonaventura, entrambi in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. I due centrocampisti porterebbero qualità e quantità nella rosa rossoblù, oltre al fatto che conoscono perfettamente i dettami tattici di Italiano e le sue richieste.

Castrovilli è alla ricerca di un’occasione per rilanciare la sua carriera dopo gli ultimi infortuni che lo hanno rallentato. Nella scorsa stagione ha collezionato solamente 6 presenze visto che è stato per la maggior parte del tempo ai box appunto per infortunio.

Bonaventura, invece, viene da stagioni decisamente positive tant’è che ha sfiorato la convocazione ad Euro2024. L’unico neo è rappresentato dalla carta d’identità, il centrocampista ex Milan infatti il prossimo 22 agosto compirà 35 anni.

Bologna, Italiano: “Ho tanto entusiasmo”

Vincenzo Italiano, intanto, è stato presentato ufficialmente alla stampa come nuovo allenatore del Bologna. Le sue parole in conferenza stampa: “C’è molto entusiasmo da parte mia e di tutto il mio staff, sono felicissimo di poter cimentarmi per la prima volta in Champions League in una realtà come il Bologna”.

Il tecnico ha poi aggiunto: “La crescita di questa piazza è davanti agli occhi di tutti. Sono curioso di ripartire, di conoscere i calciatori e riprendere quanto fatto nella passata stagione”.