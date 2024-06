E se riprendessimo lui? Pazza idea in casa Milan | L’addio fu amarissimo, ma i tifosi sono pronti a riaccoglierlo

La dirigenza rossonera e il nuovo tecnico Fonseca sono al lavoro sul mercato: spunta l’ipotesi di un ritorno.

La campagna acquisti del Milan è pronta a prendere forma. Dopo un paio di settimane di “warm up” seguite alla fine del campionato, la dirigenza rossonera ha completato l’avvicinamento al… chilometro zero di un’estate che si annuncia ricca di cambiamenti.

Non tanti, magari, come accaduto 12 mesi fa, quando l’organico allora a disposizione di Stefano Pioli fu letteralmente rivoluzionato al termine di una stagione che vide il Diavolo fallire, almeno sul campo, l’ingresso tra le prime quattro e la conseguente qualificazione per la Champions League, resa possibile solo dalla penalizzazione inflitta alla Juventus.

La sessione estiva del mercato 2023 fu “stappata” dall’inattesa cessione di Sandro Tonali, che da uno dei simboli della squadra scudettata un anno prima divenne il primo top player sacrificato dalla gestione RedBird Capital. Impossibile rifiutare la ricchissima offerta del Newcastle, che toccò evidentemente le corde giuste anche con il giocatore.

La cessione del centrocampista bresciano finanziò in buona parte una campagna acquisti rivelatasi tutt’altro che parca di affari in particolare stranieri e che hanno riguardato in particolare centrocampo e attacco. La difesa non fu invece in sostanza toccata, scelta che non si rivelò felice al punto che a gennaio ci si trovò costretti a tamponare l’emergenza infortuni riprendendo Matteo Gabbia.

Milan, per il centrocampo si pensa a un clamoroso ritorno

Nel 2024 sarà tutto diverso e il primo tassello del nuovo ciclo coinciderà con l’annuncio di Paulo Fonseca come nuovo allenatore. Il tecnico portoghese è già in contatto da settimane con la dirigenza e ha già espresso a chiare lettere le proprie idee sull’attuale rosa del Milan e sui primi correttivi che dovranno essere fatti.

Del resto le linee guida del calcio di Fonseca sono note. Rispetto alla rosa che ha concluso la stagione 2023-’24, al Milan serve un centravanti che prenda il posto di Giroud, un centrocampista che faccia filtro davanti alla difesa e un esterno destro di spinta. Poi, si penserà al cuore della retroguardia. Per il ruolo di schermo è spuntata una candidatura clamorosa.

Mercato Milan, torna di moda il nome di Kessié

In Via Rossi si è infatti iniziato a pensare di riprendersi Franck Kessié. L’ivoriano ex Atalanta è in forza dal 2023 al club saudita dell’Al-Ahli, che lo ha acquistato per 12,5 milioni dal Barcellona. Le sue caratteristiche farebbero comodo al nuovo Milan, anche se i tifosi non hanno ricordato l’amaro distacco successivo alla vittoria dello scudetto.

Già diverse settimane prima del trionfo, infatti, Kessié rifiutò il rinnovo proposto del Milan per farsi “sedurre” dalla ricca offerta del Barcellona. In Catalogna però Franck deluse le aspettative, al punto da venire dirottato in Arabia dopo un solo anno. All’Al-Ahli Kessie è titolare fisso e leader del centrocampo, ma il richiamo del Milan potrebbe indurlo in tentazione, al netto di un ingaggio con i che a dirigenza rossonera non potrebbe avvicinare.