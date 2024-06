Zirkzee? Costa un patrimonio: Milan, per l’attacco si gioca al risparmio | 10 milioni per il colpo low cost

Chi sarà l’erede di Giroud? L’olandese si allontana dai rossoneri: il casting per il nuovo centravanti si arricchisce di un nome a sorpresa.

Numero 9 cercasi. Requisiti? Che garantisca un buon bottino di reti, che sia giovane, ma non alle prime armi, che sappia giocare anche con e per la squadra e che magari un giorno possa trasformarsi in una succosa plusvalenza. Di fatto, è l’identikit del centravanti dei sogni per ogni squadra e ogni tifoseria. O quasi…

Nella prossima Serie A sono in particolare due i top team che si presenteranno al via con un attaccante centrale nuovo di zecca. Milan e Napoli. Olivier Giroud e Victor Osimhen lasceranno eredità molto diverse e non a caso le due dirigenze e i due allenatori potrebbero allenare profili non assimilabili.

Da una parte Paulo Fonseca, dall’altra Antonio Conte. Da una parte un tecnico scelto anche in base agli algoritmi, oltre che per la disponibilità nell’abbracciare le intenzioni di RedBird Capital, ovvero quelle di creare una squadra giovane, in grado di proporre un gioco gradevole e offensivo, ma che sia anche competitiva nell’immediato.

Dall’altra, dopo una stagione da incubo, giocata con lo scudetto sulle maglie, l’idea è quella di tornare subito a lottare per vincere. Grazie all’entusiasmo che porterà il tecnico salentino, che per la sostituzione di Osimhen ha già espresso una richiesta ben precisa alla società: tornare ad allenare Romelu Lukaku.

Zirkzee costa troppo: addio Serie A?

Va da sé che non si sta parlando di un numero 9 di prospettiva, bensì di un riferimento certo, che ha già dimostrato, con Conte in panchina, ma non solo, di rappresentare un fattore per il calcio italiano. In casa Milan invece l’intenzione è quella di assicurarsi un puntero di prospettiva, senza però spendere cifre folli.

Due requisiti non facili da coniugare, come conferma la difficile rincorsa a Joshua Zirkzee. L’olandese rivelazione del Bologna di Thiago Motta non dovrebbe seguire il tecnico italo-brasiliano alla Juventus, ma vorrebbe restare in Italia. Al momento, però, il Milan non sembra disposto a pagare la clausola rescissoria di 40 milioni per un giocatore di valore assoluto, ma che deve ancora completare il processo di maturazione.

Mercato Milan, idea low cost per l’attacco

Per questo la squadra mercato rossonera potrebbe rivedere i propri piani e puntare su due giocatori per sostituire Giroud. Ad un attaccante di respiro internazionale, ma da ingaggiare senza spendere una follia, potrebbe aggiungersi un centravanti collaudato sul piano internazionale, in grado di dare più garanzie come riserva rispetto a Luka Jovic.

Nei radar del Milan è allora finito Callum Wilson. Inglese di Coventry, classe ’92, in forza al Newcastle dal 2020, si tratta del classico rapace d’area, non forte sul piano fisico, ma spendibile anche a gara in corso. Su sei stagioni da titolare in Premier è andato quattro volte in doppia cifra tra Bournemouth e Magpies. Andrà a scadenza nel 2025 e potrebbe essere acquistato per una cifra tra i 10 e i 13 milioni. Un esborso accettabile, ma che dovrà essere sottratto dal budget totale a disposizione per arrivare ad un altro centravanti.