Pirlo raggiunge Nesta, lascia la Samp per la Serie A | ‘Carriera vicina alla svolta’: tappeto rosso per il campione del mondo

Aumenta il contingente dei campioni del mondo 2006 allenatori in Serie A: i due ex compagni al Milan sono pronti a sfidarsi.

Il domino delle panchine della Serie A 2024-’25 sta per completarsi. Come previsto entro la prima metà di giugno tutte le caselle del mercato allenatori dovrebbero andare al proprio posto, in modo da consentire alle società di iniziare a concentrarsi sul mercato dei calciatori.

In realtà le sorprese non sono mancate fino alla fine. Su tutte quella che ha riguardato la Lazio, costretta a tornare sul mercato dopo le dimissioni di Igor Tudor. L’addio del tecnico croato era nell’aria da alcuni giorni, se non settimane, a causa delle incomprensioni con la società relative alla gestione del mercato e della rosa.

Così, quella che poteva essere una delle poche panchine a non cambiare nella geografia della prossima Serie A avrà invece un nuovo “inquilino”. Per un Tudor che è ufficialmente sul mercato, e che almeno per il momento non sembra destinato a trovare un nuovo ingaggio in Serie A, ecco quindi che un nome tra i più caldi del momento ha invece trovato destinazione.

La scelta della Lazio per il dopo Tudor è infatti ricaduta su Marco Baroni. Il tecnico fiorentino è pronto per giocarsi con determinazione la prima avventura alla guida di un top club, sulla scorta di quanto fatto nell’ultimo triennio, con la promozione in A con il Lecce e le salvezze con i salentini e il Verona, ma non solo.

Monza… “alla milanista”: Galliani si affida a Nesta

Con alle spalle una lunga gavetta anche nei settori giovanili, Baroni ha convinto la dirigenza della Lazio a discapito di colleghi con palmares più significativi, come il grande ex biancoceleste Sergio Conceiçao. Il matrimonio tra la Lazio e Baroni ha però determinato alcune importanti conseguenze per altre squadre di Serie A.

Una in particolare, quella del Monza. Proprio poche ore prima di dire sì alla Lazio, infatti, Baroni aveva incontrato l’ad dei brianzoli Adriano Galliani, che l’aveva scelto come sostituto di Raffaele Palladino, approdato alla Fiorentina. Lotito ha però bruciato sul tempo l’”amico-nemico” Galliani, che ha subito ripiegato su un vecchio pupillo come Alessandro Nesta.

Pirlo, riecco la Serie A: la nuova panchina è a un passo

Toccherà all’ex difensore del Milan guidare il Monza nella prossima stagione. Per il tecnico romano, reduce dalla salvezza in B con la Reggiana, sarà il debutto da tecnico in Serie A. Il contingente dei campioni del mondo 2006 allenatori in massima serie quindi si allarga. E potrebbe non essere finita qui.

Anche Andrea Pirlo sembra infatti pronto per tornare a misurarsi con il grande calcio. Tre anni dopo la stagione alla Juventus, le buone annate con Fatih Karagümrük e Sampdoria hanno riacceso i riflettori sul tecnico bresciano. Sulle sue tracce c’è il Cagliari, alla caccia dell’erede di Claudio Ranieri. Anche i rossoblù avevano pensato a Baroni, ma ora Pirlo è la prima scelta. E il derby del cuore dei tifosi del Milan può prendere forma…